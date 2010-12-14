بازگشایی مجدد مراکز تربیت معلم در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی افزود: در ساختار شهرستانها که بزودی ابلاغ خواهد شد تمامی شهرستانها به هفت درجه تقسیم شده‌اند.

وی خاطرنشان ساخت: با وجود 442 شهرستان و ناحیه در کشور قصد داریم با تفویض قدرت و تجهیز شهرستانها به امکانات لازم در جهت رفع مشکلات معلمان گام برداریم.

حاجی بابایی با تاکید بر 70 موضوع موجود در دستور کار وزارت آموزش و پرورش گفت: برخی از آنها نظیر بیمه طلایی، استخدام 40 هزارنیرو و... انجام گرفته است.

وزیر آموزش و پرورش از بازگشایی مجدد مراکز تربیت معلم در استانها خبر داد و گفت: همچنین در سال جاری 6 هزار مدرسه ساخته می شود.