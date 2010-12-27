دکتر عین الله خادمی در مورد انگیزه‏های گرایش وی به سمت رشته تخصصی‏اش به خبرنگار مهر گفت: بنده چون از لحاظ شخصی علاقه‏مند به علت یابی در مورد مسائل بودم به همین دلیل احساس کردم فسفه از این جهت برای رسیدن به هدفم مطلوبتر است.

این استاد گروه فلسفه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی درباره اینکه آیا انگیزه‏هایش هم اکنون نیز برایش مطرح هستند؟ همچنین اظهارداشت: بله، الان هم سعی می‏کنم ذهن منقاد و مفید داشته باشم و در برابر مسائل مختلفی که حالا اعم از مسائل پیچیده علمی و حتی مسائل ساده و جزیی زندگی هستند، سعی می‏کنم مسئله را از طریق تحلیل و بررسی کافی درباره‏اش اظهار نظر بکنم.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه اسلامی درمورد پرسشهای اصلی وی در رشته تخصصی‎اش نیز گفت: بنده چون در فلسفه اسلامی کار می‏کنم و مسائل فلسفه اسلامی همانطور که همه فیلسوفان مسلمان یادآور شده‏اند پیرامون وجود و هستی است که مسائل مختلفی هستند.

خادمی یادآورشد: بحث هستی را وقتی ما مطرح می‏کنیم یک وقت بحث هستی مقید است گاهی هم هستی بدون قید است. هستی مقید آن دیگر از دایره فلسفه جدا می‏شود. ولی هستی از آن جهت که هستی است اگر بخواهیم بررسی کنیم حالا از پایین‏ترین مراتب هستی تا بالاترین مراتب آن که حضرت حق باشد،پرسش درباره هستی و ویژگیهای آن ،احکام وجود و هستی و مسائل از این قبیل است که درفلسفه بحث می‏شود.