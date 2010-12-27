دکتر عین الله خادمی در مورد انگیزههای گرایش وی به سمت رشته تخصصیاش به خبرنگار مهر گفت: بنده چون از لحاظ شخصی علاقهمند به علت یابی در مورد مسائل بودم به همین دلیل احساس کردم فسفه از این جهت برای رسیدن به هدفم مطلوبتر است.
این استاد گروه فلسفه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی درباره اینکه آیا انگیزههایش هم اکنون نیز برایش مطرح هستند؟ همچنین اظهارداشت: بله، الان هم سعی میکنم ذهن منقاد و مفید داشته باشم و در برابر مسائل مختلفی که حالا اعم از مسائل پیچیده علمی و حتی مسائل ساده و جزیی زندگی هستند، سعی میکنم مسئله را از طریق تحلیل و بررسی کافی دربارهاش اظهار نظر بکنم.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه اسلامی درمورد پرسشهای اصلی وی در رشته تخصصیاش نیز گفت: بنده چون در فلسفه اسلامی کار میکنم و مسائل فلسفه اسلامی همانطور که همه فیلسوفان مسلمان یادآور شدهاند پیرامون وجود و هستی است که مسائل مختلفی هستند.
خادمی یادآورشد: بحث هستی را وقتی ما مطرح میکنیم یک وقت بحث هستی مقید است گاهی هم هستی بدون قید است. هستی مقید آن دیگر از دایره فلسفه جدا میشود. ولی هستی از آن جهت که هستی است اگر بخواهیم بررسی کنیم حالا از پایینترین مراتب هستی تا بالاترین مراتب آن که حضرت حق باشد،پرسش درباره هستی و ویژگیهای آن ،احکام وجود و هستی و مسائل از این قبیل است که درفلسفه بحث میشود.
