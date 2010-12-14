سمن ها نیازمند تدوین برنامه های مختلف هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی الیاسی صبح سه شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری اولین نمایشگاه سازمان مردم نهاد در پایان آذرماه امسال در استان خبر داد و افزود: این نمایشگاه با هدف آشنا کردن اقشار مختلف مردم و مسئولان با فعالیتهای سمن ها از 29 آذر تا یکم دیماه امسال در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار خواهد شد.

وی اظهار داشت: هدف از برگزاری نمایشگاه ایجاد زمینه مناسب برای آشنا کردن اقشار مختلف جامعه و دستگاههای اجرایی با توانمندی ها، قابلیت ها وظرفیتهای سازمان های مردم نهاد است.

الیاسی عنوان کرد: برگزاری نمایشگاه موقعیت مناسبی برای بهره مندی سمن ها از تجربیات و دستاوردهای یگدیگر در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و غیره و همچنین ایجاد بستر رقابت سالم وسازنده میان سازمانهای مردم نهاد و ارتباط و تعامل آنها با دستگاههای دولتی است.

وی اظهار داشت: سمن ها فرصتی برای استفاده از ظرفیت های مردمی برای پیشبرد اهداف کشور و استان است که نیاز به تدوین و طراحی برنامه های مختلف دارد ایجاد نمایشگاهها و همایش ها در شناخت پتانسیل و ارائه برنامه مطلوب به مدیران و دست اندرکاران کمک خواهد کرد.

الیاسی با اعلام این مطلب که در کنار برگزاری نمایشگاه دومین همایش فصلی نیز برگزار می شود عنوان کرد : نشست و هم اندیشی سمن ها و دستگاههای اجرایی موقعیتی را فراهم می آورد که در قالب آن ظرفیت و نیازهای متقابل و شناسایی و هم سو و هماهنگ در جهت رشد و اعتلای جامعه اسلامی قرار گیرد.

دبیر هئیت نظارت برسمن ها با اشاره به اینکه این نمایشگاه با همکاری دستگاههای اجرایی از جمله اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی، سازمان ملی جوانان، بهزیستی، سازمان تبلیغات اسلامی، صدا وسیما، نیروی انتظامی، سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری، دانشگاههای دولتی وغیردولتی و مشارکت بین 40 سازمان مردم نهاد ایجاد خواهد شد.