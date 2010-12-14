به گزارش خبرنگار مهر در قم، همزمان با ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین(ع)، دلنوشتههای عاشورایی آیت الله صافی گلپایگانی تحت عناوین « شب عاشورا» و «صبح عاشورا» از طریق پایگاه اطلاع رسانی این مرجع تقلید منتشر شد.
بر پایه این گزارش، این دو متن ادبی و حماسی در فضایی احساسی به ترسیم گوشه ای از واقعه جانسوز عاشورا می پردازد.
در بخشی از این دلنوشتهها در مورد شب و روز عاشورای حسینی می خوانیم: « منظره شب عاشورا کربلای سال 61 هجری قمری منظره ای عبرت انگیز و آموزنده بود، سعادت، مناعت و بلندی همت از سیمای یاران امام حسین(ع) و شقاوت، دئانت و پستی از چهره پلید پیروان بنی امیه هویدا بود.
در بخش دیگری از این دلنوشته آمده است: سپاه حسین(ع) که خود را چون رهبرشان، سعید می دانستند و به موقفی که داشتند افتخار می کردند و در حسن عاقبت خود هیچ شبهه و شکی به دل راه نمی دادند و فاصله ای بین خود و رستگاری و رسیدن به لقاالله جز شهادت و در رکاب آقا و مولایشان نمی دیدند، آرام و مطمئن شب را به عبادت، به صبح رساندند.
در ادامه این متن آمده است: وسپاه یزید، ابن زیاد و عمرسعد گر چه خود را به ظاهر پیروز میدیدند، اما هیچ یک خود را با موضعی که داشتند سعادتمند نمیدانستند و جز شمر و تنی چند از هم قماشانش که شاید از کشتن اولیاالله و فرزندان پیغمبر و آن مظاهر ایمان، توحید و کمال انسانیت لذت میبردند و احساس شرم نمیکردند، دیگران همه با وجدان خویش در جنگ و جدال بودند.
قم - خبرگزاری مهر: همزمان با ایام عزای حسینی، دو دلنوشته عاشورایی به قلم آیت الله صافی گلپایگانی منتشر شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، همزمان با ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین(ع)، دلنوشتههای عاشورایی آیت الله صافی گلپایگانی تحت عناوین « شب عاشورا» و «صبح عاشورا» از طریق پایگاه اطلاع رسانی این مرجع تقلید منتشر شد.
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