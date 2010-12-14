دکتر فریبا قربانیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: علاوه بر فعالیت هیئت های مذهبی دانشجویی، کانون ها، تشکلها و نشریات دانشجویی نیز برنامه های متعددی برای روزهای سوگواری امام حسین (ع) تدارک دیده اند.

وی خاطرنشان کرد: مقرر شده است که شورای فرهنگی دانشگاهها به صورت منسجم برنامه ها و ویژه نامه های سوگواری را در قالب نشریات ادبی، حوزه های فرهنگی و قرآنی تهیه کنند.

قربانیان یادآور شد: به صورت تخصصی نیز گروه هایی در دانشگاههای علوم پزشکی فعالیت های فرهنگی را انجام می دهند که از جمله مراسم تعزیه خوانی و سخنرانی مذهبی در این دانشگاهها است.

وی از فعالیت ویژه کانون های هلال احمر برای برپایی ایستگاههای اهدای خون خبر داد و گفت: کانون های هلال احمر دانشگاههای علوم پزشکی با توجه به حضور دانشجویان رشته های علوم پزشکی ایستگاههای اهدای خون راه اندازی می کنند تا عزاداران حسینی بتوانند این سنت حسنه را اجرا کنند.

سرپرست دفتر امور فرهنگی و فوق برنامه وزارت بهداشت گفت: تاکید شده است که مراسم سوگواری سالار شهیدان در دانشگاههای علوم پزشکی با حضور مبلغین آگاه باشد و مراسم در مساجد دانشگاهها و یا در کنار یادمان شهدا اجرا شود.

وی از ارسال بسته های فرهنگی متناسب با فرهنگ عاشورا به همراه برگزاری مسابقه های فرهنگی مختص این ایام خبر داد و گفت: دانشگاهها می توانند برنامه های فرهنگی خود را در دهه های اول تا سوم اجرا کنند و دسته های عزاداری نیز در روزهای تاسوعا و عاشورا در کنار دیگر عزاداران حسینی حرکت می کنند.