90 درصد خرمای ریگان در سردخانه ها فروش نرفت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، بخش قابل توجهی از محصول خرمای سال جاری کشاورزان محروم شرق کرمان فروش نرفته است و این مسئله در شهرستان ریگان نیز نمود پیدا کرده است و علیرغم بروز مشکلات فراوان تاکنون اقدامی در راستای حل مشکل کشاورزان صورت نگرفته است.

موسی جلالی در حاشیه برداشت محصول مرکبات باغهای ریگان در جمع خبرنگاران اظهارداشت: کشاورزی مهمترین شغل مردم شهرستان ریگان است که طی سالهای اخیر تحت شعاع خشکسالی و افزایش بیش از حد هوا قرار گرفته است.

وی ادامه داد: محصول خرما و مرکبات از مهمترین محصولات کشاورزی استان کرمان هستند که متاسفانه در سال جاری همچنان 90 درصد محصول خرمای ریگان به فروش نرفته است و کشاورزان با مشکل نقدینگی مواجه شده اند.

این مسئول خاطرنشان کرد: به همین دلیل کشاورزان اقدام به سبزچین کردن 50 درصد محصول مرکبات کرده اند.

وی مرکبات ریگان را کاملا ارگانیک و به دور از هر گونه سم پاشی و کود شیمیایی دانست و گفت: هم اکنون برداشت محصول مرکبات در این شهرستان ادامه دارد.