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۲۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۱۶

90 درصد خرمای ریگان در سردخانه ها فروش نرفت

90 درصد خرمای ریگان در سردخانه ها فروش نرفت

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس جهاد کشاورزی ریگان با اشاره به سبز چین شدن محصول پرتقال ریگان گفت: به دلیل فروش نرفتن 90 درصد محصول خرمای ریگان کشاورزان مرکبات را به صورت نارس برداشت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، بخش قابل توجهی از محصول خرمای سال جاری کشاورزان محروم شرق کرمان فروش نرفته است و این مسئله در شهرستان ریگان نیز نمود پیدا کرده است و علیرغم بروز مشکلات فراوان تاکنون اقدامی در راستای حل مشکل کشاورزان صورت نگرفته است.

موسی جلالی در حاشیه برداشت محصول مرکبات باغهای ریگان در جمع خبرنگاران اظهارداشت: کشاورزی مهمترین شغل مردم شهرستان ریگان است که طی سالهای اخیر تحت شعاع خشکسالی و افزایش بیش از حد هوا قرار گرفته است.

وی ادامه داد: محصول خرما و مرکبات از مهمترین محصولات کشاورزی استان کرمان هستند که متاسفانه در سال جاری همچنان 90 درصد محصول خرمای ریگان به فروش نرفته است و کشاورزان با مشکل نقدینگی مواجه شده اند.

این مسئول خاطرنشان کرد: به همین دلیل کشاورزان اقدام به سبزچین کردن 50 درصد محصول مرکبات کرده اند.

وی مرکبات ریگان را کاملا ارگانیک و به دور از هر گونه سم پاشی و کود شیمیایی دانست و گفت: هم اکنون برداشت محصول مرکبات در این شهرستان ادامه دارد.

کد مطلب 1210444

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