مجلس و دستگاه قضایی اسلامی شوند

اسدالله بادامچیان، قائم مقام حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر تدوین الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت، اظهارداشت: غربی بودن تشریفات در دستگاه قضا از دلایل بروز مشکلات برای مردم و طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده ها است.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد:انقلاب ایران، انقلابی اسلامی و ایرانی است و نظام جدید حکومتی را در دنیا تعریف کرد که بر مبنای اسلام و تمدن عظیم اسلامی بوده است.

وی اظهارداشت: بنابراین باید الگویی برای پیشرفت کشور براین مبنا تعریف شود چرا که ایران اسلامی دارای تمدن هفت هزار ساله است و با توجه بر سلطه غرب بر کشورمان پیش از پیروزی انقلاب و احاطه شدن برخی از امور با الگوی غربی، ضروری است راه مستقل پیشرفت را بر پایه فرهنگ اسلامی و ایرانی تعریف کنیم.

بادامچیان در بیان اینکه چه ضرورتی داشته که در زمان حاضر این الگو تدوین شود افزود: امروز ایران اسلامی از نسل تحت تاثیر فرهنگ غرب زده گذشته نجات یافته است و جوانان امروز در دامان انقلاب پرورش یافته و اندیشه های مستقل برخاسته از انقلاب دارند بنابراین زمان برای این اقدام بسیار موثر است.

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی گفت: امروز مردم ایران خواستار رهایی از تمدن تقلیدی و ساختار حکومتی کپی شده از غرب هستند و می خواهند تا الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت برای کشور تدوین شود.

وی درادامه با تاکید بر اینکه باید این الگو بر پایه حکومتی ولایی باشد، یادآور شد: بسیاری از ساختارهای اداری در کشور هنوز غرب زده است و برخی اقدامات در کشور به صورت تقلیدی از غرب در حال انجام است.

نماینده مردم تهران در خانه ملت، گفت: هنوز محتوای مجلس کاملا اسلامی نشده و دستگاه قضایی ما نیز هنوز محتوای کامل اسلامی ندارد، تشریفات قضایی براساس اصول غربی است.

بادامچیان، غربی بودن تشریفات در دستگاه قضا را از دلایل بروز مشکلات برای مردم در دستگاه قضایی و طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده ها عنوان کرد و این موجب به وجود آمدن مشکلات برای مردم شده است.

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: همه دستگاهها به تحول جدی بر پایه اصول اسلامی نیازمندند.

وی ادامه داد: دانشگاهها و برخی رشته های دانشگاهی در کشور از جمله علوم سیاسی بر پایه آموزه های غربی است و این باید باید دچار تحول شود.

بادامچیان گفت: باید تغییرات جدی در همه دستگاهها بر پایه الگوی اسلامی و ایرانی به وجود آید.

