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۲۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۴۵

واکنش مهمانپرست به تغییر متکی/

وزارت خارجه با اقتدار به فعالیت ادامه می دهد

وزارت خارجه با اقتدار به فعالیت ادامه می دهد

سخنگوی دستگاه سیاست خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تغییر وزیر امورخارجه بیان داشت: در مسئولیت های اجرایی، تغییر و تحول جزء طبیعت کار است و وزارت خارجه با اقتدار سیاست های کلان کشور را دنبال می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امورخارجه پیش از ظهر امروز سه شنبه در کنفرانس مطبوعاتی با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص تغییر ناگهانی منوچهر متکی درشرایطی که وی در ماموریت بسر می برد و در رابطه با  نحوه تغییر وی تصریح کرد:  اصولا در مسئولیت های اجرایی تغییر و تحول جزء طبیعت کار است و در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مسئولان مسئولیت را فرصتی برای خدمتگذاری می دانند.

وی افزود: مسئولان نظام جمهوری اسلامی تا زمانی که مسئولیت برعهده دارند برای انجام آن مسئولیت ها به صورت خستگی ناپذیر تلاش می کنند.
 
سخنگوی وزارت امورخارجه یادآور شد: آقای متکی در طول سالهایی که در وزارت امورخارجه فعالیت داشت و چه در زمان حدود 5 سال که مسئولیت وزارت خارجه را داشت به صورت خستگی ناپذیر برای اهداف سیاست خارجی تلاش کرد و ایشان در هر جایی که مسئولیت داشته باشند منشاء اثرات مثبت هستند.
 
وی با اشاره به انتصاب علی اکبر صالحی به عنوان سرپرست وزارت خارجه تصریح کرد: آقای صالحی فردی اندیشمند ، فرهیخته ، متدین و آشنا با اصول دیپلماتیک و چهره ای مورد احترام است که مسئولیت سرپرستی وزارت خارجه را برعهده گرفته است.
 
مهمانپرست تاکید کرد: بحث های سیاست خارجی به صورت کلان تعریف شده و شناخته شده و سیاست های کلان سیاست خارجی همچنان در دستور کار دستگاه سیاست خارجی است و سیاست خارجه با اقتدار کامل این سیاست ها را دنبال می کند.
 
سخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص تغییر متکی گفت: این موضوع در گذشته نیز مطرح شده بود.
کد مطلب 1210450

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