حمید پورآذری درباره اجرای نمایش جدید خود به خبرنگار مهر گفت: قصد دارم نمایش" دایره گچی قفقازی" نوشته برتولد برشت را اواسط بهمن در فرهنگسرای بهمن و سالنی که در اصل سوله پرورش قارچ بوده است، اجرا کنم.

وی افزود: این نمایش در طول ماه‌ها تمرین کارگاهی با همراهی حدود 70 بازیگر جوان و نوجوان شکل گرفته است. نمی‌توان گفت که این نمایش بر طبق متن اصلی اجرا می‌شود چون در طول ماه‌ها تمرین کارگاهی، متن دست خوش تغییرات بسیاری شده است.

کارگردان نمایش "ادیپ" درباره اجرای آثار خود در فضای خارج از تئاتر شهر گفت: مطمئنا اجرای نمایش در فضای تئاتر شهر با مکانی بیرون از آن تفاوت‌های بسیار از لحاظ اجرا و جذب مخاطب دارد. اما این تفاوت باعث نمی‌شود که تئاتر شهر را مرکز آمال و آرزوهای هنرمندان بدانیم.

وی ادامه داد: کارگردانی که در فضایی بیرون از تئاتر شهر نمایش خود را اجرا می‌کند براساس فضای جدیدی که در آن قرار گرفته تجربه جدیدی را از سر می‌گذراند و باعث می‌شود خلاقیت او و گروه اجرایی‌اش بیشتر از گذشته نمود یابد.

وی خاطرنشان کرد: همه نمایش‌ها و اجراهای خوب در فضای تئاتر شهر خلاصه نشده‌اند اما مسئله مهم این است که یک گروه نمایشی برای جذب مخاطب و شناساندن توانایی‌های خود به تماشاگر باید کار خود را از تئاتر شهر آغاز کند تا در آینده در بیرون از این مکان بتواند به فعالیت بپردازد.

پورآذری افزود: افرادی که به تازگی کار خود را آغاز کرده‌اند باید از تئاتر شهر شروع کنند تا در آینده مخاطبان خود را داشته باشند. مثلا اگر رضا ثروتی امکان اجرای "مکبث" را در تئاتر شهر پیدا نمی‌کرد چه کسی متوجه استعداد و توانایی‌های او می‌شد. اما متاسفانه هنرمندان جوان ما کمتر از ظرفیت‌هایشان استفاده می‌کنند.

کارگردان "دور دو فرمان" گفت: دانشجویان باید از امکاناتی که در اختیارشان قرار داده می‌شود استفاده کنند. حضور در جشنواره‌های مختلف دانشجویی استفاده از ظرفیت‌ها و موقعیتهایی است که در اختیار این جوانان قرار می‌گیرد بهترین راه ورود به تئاتر شهر و گرفتن اجرا برای نمایششان است. پس از آن است که این جوانان می‌توانند در مکانی بیرون از تئاتر شهر بدون نگرانی از جذب مخاطب به فعالیت بپردازند.