شیوه برکناری متکی جایگاه وزارت خارجه را سخیف می کند

احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خبر برکناری متکی وزیر امورخارجه کشور در حالی که وی در سفر سنگال بسر می برد گفت: برکناری وزیر امورخارجه بر اساس قانون از اختیارات قانونی رئیس جمهوری است و آقای احمدی نژاد به صورت قانونی حق داشته است این اقدام را انجام دهد.

وی با بیان اینکه انتقاد به شیوه برکناری وزیر امورخارجه است، گفت: شاید آقای احمدی نژاد دلایلی برای برکناری متکی داشته باشد و اگر پای درد دلش بنشینیم این دلایل بسیار باشد اما نحوه برخورد ایشان و شیوه برکناری وی نادرست است و اتفاقی که در این زمینه افتاده، اتفاقی بسیار نامیمون است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: نحوه برخورد آقای احمدی نژاد در گذشته نیز تکرار شده است و به تذکراتی در این زمینه به ایشان داده شده توجهی ندارد.

توکلی با تاکید بر اینکه وزیر امورخارجه در بین وزرا شان ویژه ای دارند و تغییر ایشان باید با دلیل محکمی انجام شود و خیلی سریع نیز نباشد اظهار داشت: من قضاوتی بر روی زود یا دیر بودن این تغییر ندارم اما وقتی قرار است یک مدیر باسابقه تغییر کند باید شان وی حفظ شود چرا که بر اساس عرف اگر شان مدیران حفظ نشود نشان می دهد که اشکالی در کار وجود داشته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این شیوه کار را موجب بروز یاس در میان در میان مدیران خواند و افزود: این مسائل موجب می شود دیگر افراد قدرتمند و صاحب صلاحیت نیز مسئولیت نپذیرند.

توکلی گفت: این گونه رفتار امنیت شغلی مدیران سطح بالا را کاهش می دهد.

وی در بیان بازتاب بین المللی برکناری متکی با شیوه اخیر گفت: این اقدام این پیام را برای کشورهای خارجی در بر دارد که ثبات ناشی از عقلانیت در کشور حاکم نیست و اراده یک فرد است که حاکمیت می کند و هر وقت هر کاری بخواهد می کند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: وقتی آقای صالحی یا فرد دیگری به جای متکی انتخاب شود در گفتگوهای بین المللی نگاه کشورهای خارجی این گونه است که این فرد ممکن است امروز باشد و فردا نباشد.

توکلی با انتقاد از اینکه این اقدام در زمان بسیار بدی انجام شد افزود: رئیس جمهور زمانی اقدام به برکناری متکی کرده است که وی به عنوان پیغام بر رئیس جمهور به کشور سنگال رفته است و این بدان معناست که رئیس جمهور برای فردی که پیام خودش را به کشور دیگری برده است احترام قائل نیست و حتی این احترام قائل نبوده است که بگذارم این فرد پس از انجام ماموریتش برگردد و بعد وی را عزل کنم.

وی گفت: این اقدامات جایگاه وزیر امورخارجه را سخیف می کند چرا که به تعریف عقلا، وزارت امورخارجه نماینده جمهوری اسلامی در خارج از کشور است.

نماینده مردم تهران با ابراز تاسف از این شیوه برخورد گفت: گرچه ممکن است انتقاداتی به وزیرامورخارجه وجود داشته باشد ولی نباید با این شیوه وی را برکنار کرد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرد : این شیوه برکناری وزرا کاهش منزلت مدیران و احساس ناامنی در میان مدیران ارشد را بدنبال دارد.

توکلی گفت: این اقدام همچنین این پیام را به خارج از کشور می دهد که وزیرخارجه ما که اکنون با شما گفتگو می کند آدم بی ثباتی است.

وی تاکید کرد: قضاوت کشورها مبنی بر بی ثباتی دستگاه امور خارجه برای جمهوری اسلامی و هر کشوردیگری بد و نامناسب است.