به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد صدیقیان بازیگر جوانی است که با فیلم سینمایی "عصر جمعه" به سینمای ایران معرفی شده، طولانی شدن روند اکران عمومی فیلم باعث شد مخاطبان پیگیر سینما صدیقیان را با فیلم سینمایی "اتوبوس شب" و حضورش در کنار خسرو شکیبایی بشناسند، صدیقیان پس از این فیلمها فعالیت بازیگری را به شکل جدی ادامه داده و یکی از امیدهای سینمای ایران در سالهای آینده است.
* خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و هنر: چطور برای بازی در این فیلم انتخاب شدی؟
- مهرداد صدیقیان: من آن زمان مشغول تست دادن برای بازی در نقشی در فیلم سینمایی دیگری بودم. یک روز آگهی فراخوان بازیگری دفتر آقای کوثری را دیدم، تماس گرفتم و به دفتر رفتم. چند جلسه با خانم زندی صحبت کردم و ایشان از من تست گرفت.
* فیلمنامه را هم خواندی؟
- بله، بعد از این که خانم زندی نظر مثبت خود را اعلام کرد، فیلمنامه را دادند تا بخوانم.
* آن زمان برایتان مهم بود که در اولین گام با چه کارگردان و تهیه کنندهای همکاری کنی؟
- من در آن زمان برای بازی در فیلم سینمایی دیگر انتخاب شده بودم، شاید جوانی به سن و سال من بیشتر دوست داشته باشد در آن فیلم و نمونههایی شبیه آن بازی کند به این دلیل که آن فیلم زود اکران میشد. از آن فیلمهای دختر و پسری که مهمانی داشت. اما من در آن فیلم بازی نکردم و ترجیح دادم در "عصر جمعه" بازی کنم و در اولین قدم با شخصیتهای فرهنگیتری در دفتر آقای کوثری همکاری کنم.
* نقش سختی را هم انتخاب کردی؟
- بله، باید موهایم را کوتاه میکردم، در کنار عوامل و گروه حرفهای قرار میگرفتم و در صورتی که بازیام درست و حساب شده نبود، شخصیت قابل باور نمیشد. احساس می کردم در "عصر جمعه" حال بهتری خواهم داشت.
* کار با گروه کاملاً حرفهای و نامهای شناخته شده نگرانت نمیکرد؟
- طبیعی بود که نگران باشم، اما احساس میکردم باید تجربه کنم. فضای صمیمی که خانم زندی برایم به وجود آورد کار را برایم راحت کرد. من روز اول فهمیدم که در کنار یک گروه مجرب و حرفهای قرار میگیرم و وظیفه سنگینی روی دوش من است، اما می دانستم که با کمک آنها میتوانم از عهده این وظیفه برایم.
* بیشتر چه کسی به شما کمک میکرد؟
- همه گروه. در راس ماجرا خانم زندی بود، بقیه گروه هم رفتاری صمیمی داشتند.
* روزهای اول کار به چند برداشت میرسید؟
- مونا زندی کارگردان "عصر جمعه": تعداد برداشتهای ما معمولاً کم نبود، نه به خاطر این که بازیگرها دقت نداشتند، حساسیت من در مورد نکات ریز بالا بود و میخواستم همه چیز کامل باشد. اما یادم نمیآید تعداد برداشتها چقدر بود، 5 سال از ساخت فیلم گذشته است. اما مطمئنم که آمار عجیب و غریب نداشتم، حتی در مورد مهرداد صدیقیان که بازیگر جوان گروه بود.
* برای بازی در این نقش معادل بیرونی شخصیت را دیده بودی؟ یا ترجیح دادی با مشاوره با کارگردان درباره شخصیت امید به یک تصویر ذهنی برسی؟
- به لطف گروه توانستم به کانون اصلاح و تربیت بروم و نمونههایی نزدیک به امید را دیدم. جوانهای عاصی و خشنی که تجربههای مشابه امید داشتند، هر چند کاملاً مثل او نبودند. من با این نوجوانها خیلی صحبت کردم، این صحبتها کمک کرد. خانم زندی روی موضوع تسلط داشت و سالها تحقیق کرده بود، صحبتهایی که من و او درباره وضعیت امید داشتیم راهگشا بود.
* شخصیت امید با موقعیت تو تفاوت فراوان دارد، درک پیچیدگیها و تناقضهای زندگی او برایت ساده بود؟
- همان طور که گفتم فیلمنامه، دیدن بچههای کانون و صحبت با خانم زندی مرا برای رسیدن به امید و درک وضعیت بحرانی که در خانواده و جامعه دارد کمک کرد.
* بعد از این فیلم، نقشهای مشابه امید پیشنهاد شد؟
- بله، اما من مقاومت کردم.
* به عنوان یک بازیگر جوان، گزیدهکار هستی و تا الان حساب شده حرکت کردهای.
- البته اشتباه هم کردهام (می خندد) دو فیلم بازی کردهام که هنوز اکران نشده است. کار بازیگر این است که بتواند در قالب نقشهای متفاوت ظاهر شود. من هنوز کم تجربهتر از آن هستم که خودم را بازیگر بدانم اما در این سالها سعی کردهام نقشهای شبیه به هم بازی نکنم.
* نقشی که در "اتوبوس شب" بازی کردی هم با امید در "عصر جمعه" تفاوت داشت؟
- این تفاوتها برایم مهم است.
* به نظر میرسد نقشهایی که بازی کردهای با شخصیت واقعیات که آرام و درونگرا است فرق دارد.
- (میخندد)
* اکران نشدن فیلم ناراحتت نکرد؟
- آن زمان فکر نمیکردم اکران نشدن "عصر جمعه" اینقدر طول بکشد. امیدواریام یک سال طول کشید. در این مدت فقط انتظار کشیدم و فکر میکردم فیلم اکران میشود. هیجان زده بودم و دوست داشتم اولین فیلمم زودتر اکران عمومی شود.
* بعد از "عصر جمعه"، در "اتوبوس شب" و "دیوار" بازی کردی. به نظر میرسد عجله ای برای بازی نداری.
- بله، ترجیح میدهم انتخابهای خوبی داشته باشم. وقتی شروع یک بازیگر "عصر جمعه" است و دومین فیلمش "اتوبوس شب" سخت است که بازی در هر فیلمی را بپذیرد. احساس میکنم باید در قبال این تجربهها مسئول باشم.
* واکنشها به بازیات چطور بوده؟
- خدا رو شکر واکنشها مثبت بود. من واکنش منفی ندیدهام و این امیدوارم کرد که شاید آیندهای در این حرفه داشته باشم.
* از تجربههایی که داشتهای راضی هستی؟
- خوشحالم که این اتفاقها در زندگیام افتاده. خدا را شکر می کنم که در اولین قدم با "عصر جمعه" همراه شدم.
* با قاسم جعفری در فیلم "سپید و سیاه" همکاری کرده، از این تجربه راضی هستی؟
- فیلم را ندیدهام که بتوانم درست قضاوت کنم. در این فیلم نقش جوانی را بازی کردم که تصمیم میگیرد از ایران برود و در یک روز از چند نفر خداحافظی میکند.
* احساس کردهای که با آموختن و تحصیلات آکادمیک توانایی ذاتی و غریزهات را پختهتر و کامل کنی؟
- من این احساس را دارم که باید در مسیر بازیگری نکات مختلفی را یاد بگیرم. دوست دارم که در دانشگاه به شکل تئوری مباحث بازیگری را یاد بگیرم.
* امسال با کیوان علیمحمدی و امید بنکدار در مجموعه "حیرانی" همکاری کردی و برای اولین بار به تلویزیون رفتی .
- کارهای آقای علیمحمدی و بنکدار را به خاطر ویژگیهای بصری شان دوست دارم. فیلمنامه "حیرانی" پیچیده و جذاب است و من احساس کردم که ترکیب نگاه متفاوت آنها در کارگردانی با این قصد خوب، به نتیجه متفاوتی میرسد.
* برایت مهم است که بیشتر بازیگر سینما باشی تا تلویزیون؟
- بله، آنها کارگردانهای با وسواسی هستند و با نگاه کاملاً سینمایی کارشان را انجام می دهند. تجربه حضور در "حیرانی" برایم در ادامه مسیری بود که تا امروز طراحی کردهام.
* "حیرانی" مجموعه پربازیگری است.
- بله، 20 بازیگر اصلی در این مجموعه داریم، من نقش مهندسی را بازی میکنم که کارخانه پدرش در آستانه ورشکسته شدن است و مشکلاتی برایش به وجود میآید.
* برای بازی در تئاتر هم پیشنهاد داشتی؟
- چند پیشنهاد داشتهام که خوب نبودند، تجربه کردن بازی در تئاتر را خیلی دوست دارم.
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