بارندگی شدید باعث آبگرفتگی معابر مازندران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی این بارندگی ها که بعد از حدود 40 روزدر مازندران شروع به باریدن گرفت، برخی از مناطق شهرهای مازندران که فاقد سامانه جمع آوری آبهای سطحی هستند، دچار آبگرفتگی شده که این امر تردد شهروندان را با مشکلاتی مواجه کرده است.

ماموران شهرداری این شهرها با بسیج امکانات از جمله پمپ سیار و انواع مکنده به کمک مناطقی که دچار آبگرفتگی شده اند شتافته و با همیاری اهالی در حال خارج کردن آب هستند.

ستاد حوادث غیرمترقبه استانداری مازندران در اطلاعیه ای نسبت به آبگرفتگی معابر و طغیان رودخانه ها هشدار داده و از مردم خواسته تا از قرار گرفتن در حریم مسیل ها پرهیز کنند.

تاکنون از طغیان رودخانه های اصلی استان گزارشی نرسیده ولی بارندگی ها، جاری شدن آب در برخی رودخانه های فصلی مازندران را موجب شده است.

اداره کل هواشناسی مازندران درباره جاری شدن سیل و آبگرفتگی معابرشهری در این استان هشدار داد.

اداره کل هواشناسی مازندران اوضاع جوی استان تا پایان امشب را تمام ابری با احتمال رگبار پراکنده باران، بتدریج با کاهش ناپایداری و از بعد از ظهر سه شنبه با کاهش ناپایداری هوا در استان پیش بینی کرد.

با وجود بارش باران،همه راههای اصلی و فرعی استان باز بوده و تردد در آن جریان دارد.

صاعقه آسمان ساری را فرا گرفته است

خبر دیگر اینکه از حدود ساعت چهار بامداد امروز بارش تند باران به همراه صاعقه در مناطق مرکزی استان آغاز شده است.

ساعاتی قبل بارش باران قطع شده اما صاعقه همچنان ادامه داشته و برق منازل در برخی نقاط شهر ساری قطع است.

نشانه های نامساعد شدن هوا از روز گذشته با وزش بادهای طوفانی نمایان شده بود.

هوای ساری و مازندران در چند روز گذشته بسیار گرم اعلام شده و باعث آتش گرفتن جنگل در بسیاری از نقاط استان شده بود.