به گزارش خبرگزاری مهر، مقاله مهم جودیت جارویس تامسون با عنوان "دفاع از سقط جنین" برای اولین بار در سال 1971 منتشر شد. از آن هنگام تاکنون این مقاله به یکی از مقالات تأثیرگذار در این حوزه تبدیل شده است که به طور گسترده‌ای مورد توجه قرار گرفته و بحثهای بسیاری را در فلسفه اخلاق معاصر برانگیخته است.

در سالگرد چهلمین سال انتشار این مقاله، گروه فلسفه دانشگاه کلرادوی امریکا، همایشی را با هدف بررسی انتقادی این مقاله مهم، در سوم آگوست 2011 (12 مردادماه 13910) و با حضور سخنرانان اصلی خود چون فرانسیس بکویت (دانشگاه بیلور)، دیوید بونین (دانشگاه کلرادو)، جان مارتین فیشر (دانشگاه کالیفرنیا) و دان مارکوئیس (دانشگاه کانزاس) در این دانشگاه برگزار خواهد کرد.