عوامل تهدید کننده سلامت کودکان باید شناسایی شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علیرضا مرندی صبح سه شنبه در حاشیه همایش تخصصی صرع در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: عوامل داخلی و خارجی در ردیف عوامل تهدید کننده سلامت کودکان به شمار می آید .

وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری بر روی کودکان فقط تزریق واکسن نیست افزود: باید زیرساخت های شکل دهی شخصیت کودکان فراهم شود که این زیرساخت ها شامل مهدهای کودک و پیش دبستانی ها است.

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران گفت: والدین نیز نقش مهمی در شکل گیری شخصیت کودکان دارند و باید یاد بگیرند که پدر و مادر خوبی برای کودکان خود باشند .

وی افزود: رفتارهای پدر و مادر برروی کودکان تاثیرگذار است و مسایل اعتقادی و دینی در کودکان تاثیر گذار بوده و باید با جدیت دنبال شود .

مرندی گفت: عوامل محیطی تاثیر نامطلوبی به روح و روان کودکان دارد .

وی افزود: ازدواج های ناموفق، خانواده، طلاق و ژنتیک تاثیر نامطلوبی برکودکان می گذارد .

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران گفت: سلامت کودکان از نظر تامین سلامت روان و رفاه اجتماعی بسیار مهم بوده و بخش اعظم سلامت کودکان به پزشکان بر می شود .

وی تاکید کرد: برخورداری از بالاترین سطح سلامت حق مردم است .

وی افزود: دانشگاههای علوم پزشکی، پزشکان و دست اندرکاران امور بهداشتی مسوول تامین سلامت مردم هستند .

وزیر پیشین بهداشت بیان کرد: این حق مردم است که از سلامت جسمی، روحی، رفاهی و اجتماعی برخوردار باشند و تامین زیرساخت های آن از اهداف بلندی است که باید فراهم شود .

وی تاکید کرد: تنها درمان بیماران وظیفه دانشگاه های علوم پزشکی نیست بلکه پیشگیری باید در اولویت باشد .

نماینده تهران در مجلس افزود: بررسیها نشان می دهد یک سوم عواملی که سلامت جامعه را تهدید می کند عوامل اجتماعی است که متاسفانه از آن غافل هستیم .

وی گفت: پزشکان و دانشگاههای علوم پزشکی به طور کامل مسئول سلامت کودکان هستند.