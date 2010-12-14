باران به داد جنگلهای گلستان رسید

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آتش سوزی جنگلهای استان از 26 آبانماه آغاز شد و در یکماه گذشته براساس اعلام برخی منابع، بیش از 119 نقطه جنگلی دچار حریق شد که بیشتر آنها در فاصله کوتاهی اطفاء شده است.

براساس اعلام اداره کل هواشناسی گلستان وضعیت جوی استان را در روزهای سه شنبه و چهارشنبه، ابری همراه با بارندگی متناوب و رعد و برق پیش بینی کرد.



براساس اعلام ایستگاه های هواشناسی وضعیت هوای استان امروز سه شنبه نیمه ابری تا ابری همراه با بارندگی متناوب، رعد و برق، در نواحی کوهستانی ریزش پراکنده برف، وزش باد و در پاره ای نقاط مه آلود پیش بینی شده که از اواخر وقت با کاهش ابر و پدیده همراه است.

همچنین برای روز چهارشنبه گلستان شاهد آسمانی قسمتی تا نیمه ابری است که گاهی با وزش باد و در پاره ای نقاط مه صبحگاهی همراه خواهد شد.

90 درصد آتش سوزیها در مناطق بالای 60 درصد شیب رخ داده است

استاندار نیز در حاشیه ستاد مدیریت بحران استان گلستان گفت: 90 درصد آتش سوزی های جنگلی استان در مناطق بالای 60 درصد شیب رخ داد ه است.

جواد قناعت افزود: به دلیل شیب بالا و صعب العبور بودن مناطق، امکان حضور آسان در این عرصه ها ممکن نیست.

وی اظهار داشت: باید دو کار جدی در سطح ملی با سرعت بیشتری صورت گیرد و هماهنگی بین دستگاهها در سطح ملی ازجمله آن است.

وی خاطرنشان کرد: هماهنگی با دستگاههای در سطح ملی نیازمند عزم ملی برای ایجاد ساختار مناسب است که مجری آن استانداری است.

استاندار گلستان گفت: در زمینه حوادثی نظیر آتش سوزی جنگلهای استان باید مسئولان ارشد کشور در این حوزه برنامه جدی تر را در دستور کار قرار دهند.

قناعت خواستار استقرار بالگرد تا مهار کامل آتش سوزی در استان شد.

جنگلهای گلستان 450 هزار هکتار وسعت دارد.