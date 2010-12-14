نمایش 20 فیلم سینمایی در ایام سوگواری شهادت امام حسین(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم تلویزیونی "سایه بر خورشید" به کارگردانی محمد تقی انصاری و تهیه‌کنندگی حسین مرشد شیرازی چهارشنبه 24 آذرماه ساعت30/15ازشبکه­ یک سیما روی آنتن می‌رود. داستان این فیلم به دوران پرالتهاب بیعت‌شکنان کوفیان مربوط می‌شود. کاظم افزندنیا، حسین توشه و جعفردهقان در این فیلم ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم تلویزیونی "روشنی صبحدم" به کارگردانی کاظم بلوچی و تهیه کنندگی فتح الله حداد پنجشنبه 25 آذرماه ساعت 30/15 ازشبکـه یک سیماپخش می­شـود. همچنین فیلم تلویزیونی "ریسمان سبز"جمعه 26 آذرماه ساعت 30/15ازشبکه یک سیما پخش­ می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: ماریا دختری مسیحی درحال نوشتن پایان نامه‌اش برای دانشگاه است که موضوع آن حماسه ، دلیری و مقام شهید است. درحالی که او با کمک همکلاسی­اش فاطمه تحقیقات خود را کامل‌ترمی­کند. بطورمرتب در رویاهای شبانه خود تصویری از یک زن با چادر و کودکی را که درآغوش دارد می­بیند...

ساره بیات، امیرحسین رستمی، امیرحسین صدیق وآتش تقی‌پوردر فیلم تلویزیونی "ریسمان سبز" به کارگردانی علیرضا امینی و تهیه کنندگی حسن توکل‌نیا محصول مرکزسیما فیلم بازی کرده‌اند.



فیلم تلویزیونی "مقصد" چهارشنبه 24 آذرماه ساعت 45/17 از شبکه دو سیما پخش می‌شود. این فیلم با روایتی ازبایدها و نبایدهای زندگی، به قصه نذری می‌ پردازد که به امتحانی بزرگ بدل می‌شود. رامین راستاد، سحرقریشی، دکترمحمود عزیزی، گلاره عباسی و بهرام فرزام در"مقصد" به کارگردانی اصغر نعیمی و تهیه کنندگی محسن شایانفربه ایفای نقش پرداختند.



فیلم تلویزیونی "فرمانده" به کارگردانی علی عطشانی و تهیه کنندگی سید محسن طباطبایی‌پور پنجشنبه 25 آذرماه ساعت 45/17 ازشبکه دو سیما پخش می‌شود. "فرمانده" داستان یکی ازفرماندهان دوران هشت سال دفاع مقدس است که درشرایط فعلی روحیه و منش گذشته­اش را حفظ کرده و دربرابرناملایمات زندگی همچنان مقاومت می‌کند و رویارویی او با یکی ازهمرزمانش درایام ماه محرم، آغازگرماجراهایی جدید درمسیرزندگی اوست. بیژن امکانیان، محمدرضا داوود نژاد ، نسرین نکیسا ، آزاده شمس ، مسعود سلیمانی فرد و مهدی فقیه در این فیلم بازی کرده‌اند.



فیلم سینمایی "بیداری" با بازی بدرالحایکی و ابرال التیتون جمعه 26 آذرماه ساعت 45/17 ازشبکه دو سیما روی آنتن می‌رود. "بیداری" با بیان داستانی ازیک جوان عرب سعی دارد به حقانیت اسلام و قیام امام حسین(ع) بپردازد. این فیلم داستان پسرجوانی به نام ابراهیم است که اصالت عربی دارد اما درکشور آمریکا متولد شده و همین امرمسبب ماجراهایی درزندگی اوست، به گونه ای که مسیر زندگیش را تغییر می‌دهد. فیلم سینمایی "بیداری" ساخته محمد سودیف پور، محصول کشوربحرین است.

فیلم سینمایی "سفیر" به کارگردانی فریبرز صالح چهارشنبه 24 آذرماه ساعت 30/20 از شبکـه ســه سیما پخش می‌شـود. درخلاصه داستان فیلم با بازی فرامرز قریبیان، عزت الله مقبلی، جلال پیشوائیان، کاظم افرند نیا، محمدتقی کهنمویی آمده است: قیس ابن مسهر، نماینده امام با نامه‌ای برای سلیمان خزاعی به طرف کوفه می‌رود. در راه به دست راهداران ابن زیاد، والی کوفه، دستگیر و به زندان می‌افتد. قیس پیش از دستگیری نامه را از بین می‌برد و در زندان، زندانیان را برضد زندانبان‌ها می‌شوراند.



فیلم تلویزیونی "زائر حسین" به کارگردانی، نویسندگی و تهیه کنندگی محمد حسین حقیقی پنجشنبه 25 آذرساعت 30/20 ازشبکه سه سیما پخش خواهد شد.داستان این فیلم درمورد مردی به نام فرهاد است که در زمان جنگ عکاس بوده است. او اکنون به فعالیت‌های اقتصادی روی آورده و با انجام زد و بندهایی، ثروت زیادی به دست آورده است.

علی دهکردی، محمدرضا داود نژاد، زهراسعیدی، محمدرضا افشار، آزاده شمس، یگانه بلوچی، محسن نوری، سیدجواد روشن، رسول محمدی، حمید عجمی و فاطمه رجبان در این فیلم بازی می‌کنند. همچنین فیلم سینمایی "نجوا" به کارگردانی حامد کلاهداری جمعه 26 آذرساعت 30/10 ازشبکه سه سیما پخش می‌شود.

فیلم سینمایی "مسافر ری" به کارگردانی و نویسندگی داود میرباقری جمعه 26 آذرساعت 45/14 ازشبکه سه سیما پخش می‌شود. داریوش ارجمند، جمشید هاشم پور، محمد رضا شریفی نیا، ویشکا آسایش و پروانه معصومی در این فیلم ایفای نقش کرده‌اند.



فیلم سینمایی "صنم" با بازی رویا نونهالی، فرخ نعمتی، اسماعیل امینی، مریم خوانساری، گل محمد گل محمدی به کارگردانی رفیع پیتز و تهیه کنندگی محمد مهدی دادگو جمعه 26 آذرساعت 23 ازشبکه سه سیما پخش می‌شود.



فیلم تلویزیونی "دیگر تنها نیستم" به کارگردانی و نویسندگی محمد علی طالبی و تهیه کنندگی محمد خزایی چهارشنبه 24 آذرماه ساعت 30/21 ازشبکه چهارسیما پخش می‌شود. اکبرزنجان پور و معصومه حسینی، در این فیلم بازی می‌کنند.



فیلم سینمایی "درمانگاه صحرایی" به کارگردانی دانیس تانوویچ و با بازی کالین فارل و جیمی سوس­ پنجشنبه 25 آذرساعت 40/15 ازشبکه چهارسیما پخش می‌شود. این فیلم محصول کشورهای ایرلند، اسپانیا، بلژیک و فرانسه درسال 2009 ساخته شده است.



فیلم تلویزیونی "ژرفا" به کارگردانی و نویسندگی حجت قاسم زاده اصل و تهیه کنندگی محمدرضا تخت­کشیان پنجشنبه 25 آذرماه ساعت 30/21 ازشبکه چهارسیما پخش می‌شود. امین زندگانی ، سید مهرداد ضیایی ­و فرشته سرابندی درفیلم تلویزیونی "ژرفا" بازی کرده‌اند. فیلم سینمایی "سالوادور" جمعه 26 آذرماه ساعت 30/20 در قالب برنامه "سینما 4" ازشبکه چهارسیما پخش می­شود. دانیل بروهل، تریستن آنوا و لئوناردو اسبارالگیا در این فیلم به کارگردانی مانوئل حاکرا محصول سال 2006 اسپانیا به ایفای نقش پرداختند.



فیلم تلویزیونی "توکل" به کارگردانی سیامک خواجه‌وند و تهیه کنندگی داریوش بابائیان ساعت 30/13 روزچهارشنبه 24 آذرماه ازشبکه تهران پخش می‌شود.این فیلم با بازی مریم سلطانی، سید رضا حسینی، مهدی امینی خواه، بهروز خوش فطرت، فرح ارژنگ، شهرام آریا و مهدی دانایی ازتولیدات سال جاری شبکه تهران در ژانر درام و معناگر می‌باشد.



فیلم تلویزیونی "تفاخر" پنجشنبه 25 آذرماه ساعت 30/13 ازشبکه تهـران پخـش می‌شــود. داستان فیلم درمورد آدم خیری است که به خاطربزرگ نمایی، کارخیر می‌کند که در طول داستان پی به اشتباهات خود می‌برد و به نتیجه می‌رسد که باید برای خدا کارکند نه برای دیگران.

فیلم تلویزیونی "تفاخر" با بازی مریم سلطانی ،محمد عمرانی، سید رضا حسینی، مهدی امینی خواه ، بهروزخوش فطرت، فرح ارژنگ ،شهرام آریا و مهدی دانایی و به کارگردانی سیامک خواجه وند و تهیه کنندگی داریوش بابائیان در ژانر درام و معناگرساخته شده است.



فیلم سینمایی " مومو" به کارگردانی آتالای تاسدیکن جمعه 26 آذرماه ساعت 30/13 ازشبکه تهـران روی آنتن می‌رود. داستان فیلم با بازی الیف بلبل، محمد بلبل، متی دونمزر و مصطفی اوزونیلمازدرمورد دختربچه و پسربچه‌ای به نام عایشه و احمد است که با هم خواهر و برادرند و مادرشان را از دست داده و پدرشان هم دوباره ازدواج کرده است. آنها با پدربزرگشان زندگی می‌کنند که او نیزمردی پیر و از کار افتاده است. فیلم سینمایی "مومو" محصول سال 2009 کشور ترکیه در ژانر درام تولید شده است .

شبکه قرآن ومعارف سیما عصر پنجشنبه 25 آذرساعت30/14 فیلم تلویزیونی " ستاره خضراء" را پخش می‌کند. محمدصادقی ، چنگیز وثوقی، سعید نیکپور، اکبرعبدی ، احمد نجفی و لیلا موسوی درفیلم تلویزیونی "ستاره خضراء" به تهیه کنندگی و کارگردانی محمد رضا ورزی بازی کرده­اند .



فیلم تلویزیونی "حبـیـب" به کارگردانی داریوش یاری و تهیه کنندگی بهروز مفید جمعه 26 آذر ماه ساعت 30/13 ازسیمای استان‌ها پخش می‌شود. حمید فرخ نژاد ، آشا محرابی، توران مهرزاد، مهدی فقیه و امید روحانی در این فیلم که تولید مرکزسیما است، به ایفای نقش پرداختند.