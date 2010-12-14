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۲۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۰۲

کاتوزیان در گفتگو با مهر:

نحوه تغییر وزیر خارجه اثر سوئی بر دیپلماسی کشور خواهد داشت

نحوه تغییر وزیر خارجه اثر سوئی بر دیپلماسی کشور خواهد داشت

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه نحوه برکناری متکی در صحنه بین المللی اثر خوبی ندارد ، گفت: وزیر خارجه شخصیتی است که ارتباطات بین المللی با او مرتبط است و اخذ چنین تصمیماتی آثار سوء برای دیپلماسی کشور به همراه دارد.

حمیدرضا کاتوزیان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با بیان اینکه نحوه برکناری وزیر خارجه را نادرست می دانم اظهارداشت: انتظار می رود این نوع اقدامات در فضای مسالمت آمیز انجام شود.

وی گفت: این برخورد با یک وزیر که در حال ماموریت است و پیام رئیس جمهور را به مقام ارشد کشور دیگری منتقل کرده است و ناگهانی با خبر برکناری خود مواجه شود، اصلا پسندیده نیست.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: این شیوه برکناری برای شخصیت یک وزیر و جایگاه و شان وزیر در کشور نیز مناسب نیست و به لحاظ بین المللی نیز نشان دهنده ضعف مدیریت و بی ثباتی در داخل است و باید از اینگونه تصمیم گیری ها پرهیز شود.

کاتوزیان گفت: مطمئنا این اقدام در صحنه بین المللی اثر خوبی ندارد و انعکاس بیرونی ناپسندی برای ایران دارد. رسانه های خارجی از شب گذشته چه آنان که در مقام دوستی با ما هستند و چه دشمنان تحلیل منفی از این اقدام دادند.

نماینده تهران تاکید کرد: این قبیل تصمیمات باید با صبر و مدارا و طمانیه گرفته شود شاید ضربتی عمل کردن برخی مواقع پاسخ مثبت دهد اما همیشه جوابگو نیست، مخصوصا اینکه وزیر خارجه شخصیتی است که ارتباطات بین المللی با او مرتبط است و اخذ چنین تصمیماتی آثار سوء برای دیپلماسی کشور به همراه دارد.

وی ادامه داد: آقای صالحی هم که به عنوان سرپرست این وزارتخانه انتخاب شدند دارای شخصیتی متین هستند اما این نگرانی وجود دارد که با وی هم چنین برخوردی شود .

کاتوزیان گفت: آقای متکی سالها تجربه کار وزارتخارجه را داشت و در حوزه دیپلماسی با کشورهایی آفریقایی و آمریکای جنوبی تلاش زیادی کرد و نتیجه این تلاش ها عزل عجیب و غریب او بود و امیدوارم چنین اتفاقی برای آقای صالحی تکرار شود.

کد مطلب 1210463

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