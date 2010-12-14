آتش در جنگل های شرق مازندران مهار شد

سید مهدی میری، بخشدار هزارجریب نکاء با تایید این خبر به مهر اظهار داشت: با بسیج کامل مردمی، آتش سوزی مهیب در جنگل های نکا مهار شد.

وی افزود: آتش سوزی در منطقه نکا، در سطح وسیع از شب گذشته (یکشنبه شب) آغاز و با بسیج مردمی در اسرع وقت مهار شد.

میری ادامه داد: این آتش سوزی در 20 نقطه از این منطقه ایجاد شده و اوج آتش سوزی در روستاهای سیکا، کچپ محله، آکرد، ولامده، کرداب، چلمردی، کوهسار کنده، اریم، سارم، درزیکلا، رودبار محله، دوآب، ولادیمه، گلورد بزرگ، پوروا و ... اتفاق افتاده بود که خوشبختانه با مهار این آتش سوزی، موج امید به منطقه رسید.

میری با بیان اینکه با تشکیل ستاد در بخشداری هزارجریب از تمام نیروهای مردمی و بسیج کمک خواسته شده است، خاطر نشان کرد: خوشبختانه مردم کاملا" پا به کار بودند و با استفاده از تانکرو تراکتور آب به محل آتش سوزی حمل کردند و در روستای چلمردی نیز از زن و مرد وارد عرصه شده و به مهار آتش پرداختند که جای قدردانی فراوان دارد.

بخشدار هزار جریب اضافه کرد: اگر همیاری و مساعدت ویژه مردم نبود، مهار به این سادگی امکان پذیر نبود.

میری بیان داشت: به دلیل اقدام به موقع آتش سوزی در این منطقه زودتر از گلوگاه و بهشهر، مهار شد.

در منطقه بهشهر نیز بخش هایی از روستاهای یانه سر، کنت، گرجی محله و شهیدآباد طعمه حریق شد که با امدادرسانی به موقع مردم و آتش نشانی بیش از 90 درصد آتش مهار شده است.

در منطقه گلوگاه که این آتش از عصر دوشنبه هشت آذر ماه شروع شد که تا کنون بخش وسیعی از جنگل لمراسک، یخکش و تیرتاش را طعمه حریق کرده است.

براساس گزارشات واصله در این آتش سوزی بیش از 10 هکتار از جنگل های گلوگاه طعمه حریق شد که خوشبختانه با اعزام نیروهای امدادی در سطح وسیع به منطقه در حال اطفا و مهار کامل است.

هم اکنون تنها بخشی از جنگل بردنای گلوگاه طعمه حریق است که بالغ بر 90 درصد آن مهار شده و تنها خاکسترها برجای مانده است که با بارش باران به طور کامل مهار می شود.