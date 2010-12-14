پروژه ‌های سفر هیئت دولت با کمبود اعتبار مواجه است

بهمن محمدیاری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت پروژه‌ های راه و جاده در شهرستانهای تالش، رضوانشهر و ماسال خاطر نشان کرد: وضعیت در بخش پروژه‌ های راه خوب است و راه‌ های چون راه انزلی به رضوانشهر، پونل به ماسال، پونل به خلخال و پونل به آستارا جزء پروژه ‌های به انجام رسیده است.

محمدیاری ادامه داد: به طور کلی سرعت پروژه‌ها پایین است و روند اجرایی پروژه های عمرانی باید تسریع شود.

وی همچنین گازرسانی، راههای روستایی و شبکه‌ های آبرسانی را مهمترین اولویتهای پیگیری‌ های حوزه انتخابی‌ خود عنوان کرد و گفت: درخصوص گازرسانی شاخص‌ های وجود دارد که در برخی شهر‌ها وضعیت شاخص‌ ها بهتر است.

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال اظهارداشت: شاخص گازرسانی در رضوانشهر بالای 80 درصد است اما نسبت به شاخص کل استان که 50 درصد است این رقم پائین ‌تر است و در ماسال و تالش شاخص گازرسانی 50 درصد است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین گفت: اداره منابع طبیعی از واگذاری زمین برای احداث شهرک صنعتی در شهرستانهای تالش، رضوانشهر و ماسال امتناع می ‌کند.

وی با اشاره به اینکه مخالفتهای گروهی با سیاستهای دولت یک امر طبیعی است، افزود: این مخالفتها نمی ‌تواند بهانه ‌ای باشد برای اینکه مسئولان از مسئولیت شانه خالی کنند بلکه آنها هستند که باید قدمهای درستی بردارند.