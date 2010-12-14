پروژه ‌های سفر هیئت دولت با کمبود اعتبار مواجه است

بهمن محمدیاری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت پروژه های راه و جاده در شهرستانهای تالش، رضوانشهر و ماسال خاطر نشان کرد: وضعیت در بخش پروژه های راه خوب است و راه های چون راه انزلی به رضوانشهر، پونل به ماسال، پونل به خلخال و پونل به آستارا جزء پروژه های به انجام رسیده است.
محمدیاری ادامه داد: به طور کلی سرعت پروژهها پایین است و روند اجرایی پروژه های عمرانی باید تسریع شود.
وی همچنین گازرسانی، راههای روستایی و شبکه های آبرسانی را مهمترین اولویتهای پیگیری های حوزه انتخابی خود عنوان کرد و گفت: درخصوص گازرسانی شاخص های وجود دارد که در برخی شهرها وضعیت شاخص ها بهتر است.
نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال اظهارداشت: شاخص گازرسانی در رضوانشهر بالای 80 درصد است اما نسبت به شاخص کل استان که 50 درصد است این رقم پائین تر است و در ماسال و تالش شاخص گازرسانی 50 درصد است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین گفت: اداره منابع طبیعی از واگذاری زمین برای احداث شهرک صنعتی در شهرستانهای تالش، رضوانشهر و ماسال امتناع می کند.
وی با اشاره به اینکه مخالفتهای گروهی با سیاستهای دولت یک امر طبیعی است، افزود: این مخالفتها نمی تواند بهانه ای باشد برای اینکه مسئولان از مسئولیت شانه خالی کنند بلکه آنها هستند که باید قدمهای درستی بردارند.
محمدیاری در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه ابهاماتی درخصوص مکانیسم حمایت از بخش خصوصی مطرح است، اظهارداشت: مکانیسم حمایت از تولیدات داخلی بعد از هدفمندی یارانه ها، افزایش هزینه های صنایع از طریق تسهیلات و یا از طریق پرداخت نقدی جبران می شود که محل 30 درصد از منابعی که از محل هدفمندی یارانه ها صرفه جویی خواهد شد، به این موضوع اختصاص دارد.
وی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه برخی ها معتقدند بندهای دیگر طرح تحول اقتصادی مغفول واقع شده است و مسئولان تنها بر روی هدفمندی یارانه ها مانور می دهند، گفت: طرح تحول اقتصادی بندهای مختلفی دارد فعلا موضوع انرژی در اولویت است.
نماینده تالش، رضوانشهر و ماسال خاطر نشان کرد: بحث واردات و گمرکات و سایر بحث های اقتصادی نیز که در این طرح مطرح است و به ساختارهای اقتصادی توجه دارد.
وی در پاسخ به سئوالی در خصوص اینکه " گروهی فتنه گر اقتصادی برای کارشکنی در طرحهای دولت کارشکنی می کنند "، افزود: مسائل اقتصادی و مسائل سیاسی به یکدیگر وابسته است و از راه های دشمنان برای ضربه سیاسی وارد آوردن مبارزه اقتصادی است.
محمدیاری همچنین یادآورشد: در کشور بطور مشخص گروهی وجود دارد که " فتنه گر اقتصادی " نامیده شوند به نظر این موضوع یک توجیه نه یک استدلال ؟!
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