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۲۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۴۶

آرای چامسکی بررسی شد

آرای چامسکی بررسی شد

آرای نوام چامسکی زبان شناس و اندیشمند معاصر در قالب کتابی که توسط انتشارات رندوم هاوس منتشر شده مورد بررسی قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، چامسکی از زبان شناسان معروف معاصر است و به عنوان بنیانگذار زبانشناسی مدرن شناخته می‌شود. نظریه چامسکی موسوم به دستور زایشی در دهه 60 میلادی تحول و انقلابی در زبانشناسی ایجاد کرد.

او معتقد است اصول و خصوصیات زبان در انسان ذاتی و به طور ارثی برنامه‌ریزی شده است و محیط پیرامون کودک تنها نقش محرک را برای یادگیری زبان مادری ایفا می‌کند. کودک مجموعه محدودی از اطلاعات را از محیط زبانی خویش می‌گیرد و خود قادر است ترکیبات جدیدی بسازد. نظریه‌پردازان پیش‌تر معتقد بودند زبان مادری تنها از راه شنیدن گفتار اطرافیان و به صورت اکتسابی وارد مغز کودک می‌شود.

کتابهای چامسکی در سالیان اخیر از جمله کتابهای پرفروش بوده‌اند. هژمونی یا بقا، فهم قدرت و دولتهای شکست خورده از جمله آثاری هستند که برای اندیشمندان قابل توجه هستند.

کتاب حاضر با عنوان "ضرورت چامسکی" از سوی انتشارات رندوم هاوس منتشر شده است.

کد مطلب 1210470

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