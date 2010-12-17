آرای چامسکی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چامسکی از زبان شناسان معروف معاصر است و به عنوان بنیانگذار زبانشناسی مدرن شناخته می‌شود. نظریه چامسکی موسوم به دستور زایشی در دهه 60 میلادی تحول و انقلابی در زبانشناسی ایجاد کرد.

او معتقد است اصول و خصوصیات زبان در انسان ذاتی و به طور ارثی برنامه‌ریزی شده است و محیط پیرامون کودک تنها نقش محرک را برای یادگیری زبان مادری ایفا می‌کند. کودک مجموعه محدودی از اطلاعات را از محیط زبانی خویش می‌گیرد و خود قادر است ترکیبات جدیدی بسازد. نظریه‌پردازان پیش‌تر معتقد بودند زبان مادری تنها از راه شنیدن گفتار اطرافیان و به صورت اکتسابی وارد مغز کودک می‌شود.

کتابهای چامسکی در سالیان اخیر از جمله کتابهای پرفروش بوده‌اند. هژمونی یا بقا، فهم قدرت و دولتهای شکست خورده از جمله آثاری هستند که برای اندیشمندان قابل توجه هستند.

کتاب حاضر با عنوان "ضرورت چامسکی" از سوی انتشارات رندوم هاوس منتشر شده است.