فرهنگ عاشورایی سبب بصیرت افزایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بهشهر، حجت الاسلام سید عربعلی جباری صبح سه شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بهشهر اظهار داشت: لازمه تشخیص حق از باطل و انحرافات داشتن بصیرت است و برای رسیدن به این مهم تلاش شود.

وی بیان داشت: معرفت شناسی ازمهم ترین پیام های عاشورای حسینی است که باید در بین جوانان رواج یابد و گسترش یابد.

جباری افزود: شأن و منزلت عظیم اهل بیت (ع) از جمله عواملی است که در مجالس باید حفظ شده و از افراط و تفریط در بیان واقعیتهای عاشورا خودداری شود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اضافه کرد: درسهای عاشورا و الگوپذیری از شهداء کربلا، برای اصلاح افراد جامعه سازنده و ضروری است و این مسئله بادی در بین جوانان نهادینه شود.

نماینده طلاب شرق مازندران خاطر نشان کرد: اگر جوانان ما در جامعه با الگوبرداری صحیح و درست از ائمه اطهار (ع) راه و رسم زندگی کردن را بیاموزند هرگز دچار خطا و اشتباه و خسران نخواهند شد.

وی ادامه داد: پیام محرم برای جهان اسلام و دنیا، دوری جستن از شرک و ستم و کفر است و به همین دلیل و برای رساندن درست پیام عاشورا، مراسم عزاداری امام حسین(ع) باید پررنگ تر از گذشته برگزار شود.

جباری با اشاره به ترورهای دانشمندان در ایران، تصریح کرد: این ترورها ناشی از احساس خطر دشمنان اسلام از افکار و ایده های بلند دانشمندان ماست و این مسئله ناشی از ترس آنان از علم ایرانیان مسلمان است.