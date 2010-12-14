سیاستهای ایران با تغییر متکی عوض نمی شود/ سفیر انگلیس تفهیم شد

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری این هفته خود با خبرنگاران داخلی و خارجی که در محل وزارت امور خارجه برگزار شد در پاسخ به سئوالی در رابطه با تاثیر تغییر متکی بر مذاکرات آتی ایران با 1+5 بیان داشت: مذاکرات ایران با 1+5 همان طور که قبلا دکتر جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی به آن اشاره کرده بود، تفاهم شده که برای گفتگو در زمینه همکاری در موضوعات مشترک صورت بگیرد و اگر چارچوب به همان شکل دنبال شود و فضا عاری از فشار و رفتارهای غیر منطقی باشد مذاکرات مسیر خود را دنبال می کند.

مهمانپرست در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص تغییر ناگهانی منوچهر متکی درشرایطی که وی در ماموریت بسر می برد و در رابطه با نحوه تغییر وی تصریح کرد: اصولا در مسئولیت های اجرایی تغییر و تحول جزء طبیعت کار است و در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مسئولان مسئولیت را فرصتی برای خدمتگذاری می دانند.

وی افزود: مسئولان نظام جمهوری اسلامی تا زمانی که مسئولیت برعهده دارند برای انجام آن مسئولیت ها به صورت خستگی ناپذیر تلاش می کنند.



سخنگوی وزارت امورخارجه یادآور شد: آقای متکی در طول سالهایی که در وزارت امورخارجه فعالیت داشت و چه در زمان حدود 5 سال که مسئولیت وزارت خارجه را داشت به صورت خستگی ناپذیر برای اهداف سیاست خارجی تلاش کرد و ایشان در هر جایی که مسئولیت داشته باشند منشاء اثرات مثبت هستند.



وی با اشاره به انتصاب علی اکبر صالحی به عنوان سرپرست وزارت خارجه تصریح کرد: آقای صالحی فردی اندیشمند ، فرهیخته ، متدین و آشنا با اصول دیپلماتیک و چهره ای مورد احترام است که مسئولیت سرپرستی وزارت خارجه را برعهده گرفته است.



مهمانپرست تاکید کرد: بحث های سیاست خارجی به صورت کلان تعریف شده و شناخته شده و سیاست های کلان سیاست خارجی همچنان در دستور کار دستگاه سیاست خارجی است و سیاست خارجه با اقتدار کامل این سیاست ها را دنبال می کند.

در سیاست های کلان تغییری ایجاد نمی شود

وی در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با تغییر متکی تاکید کرد: سیاستهای کلان جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین الملل سیاستهایی است که در سطوح بالا تعریف می شود و دستگاه سیاستهای خارجی مجری این سیاستها است و در این سیاستها تغییری ایجاد نمی شود چون آرمان نظام است و در دستور کار نظام قرار دارد.

پیگیری توقیف کشتی های ایرانی

خبرنگاری در رابطه با توقیف دو کشتی ایران در سنگاپور سئوال کرد که مهمانپرست عنوان کرد: اطلاعاتی که به دست آورده ایم این است که چند کشتی ایران در آنجا توقیف شده و مراحل رسیدگی به آن در دست اقدام است ما از نظر حقوقی این موضوع را دنبال می کنیم تا حل شود.

کانادا در خصوص قتل شهروند ایرانی پاسخگو باشد

خبرنگاری به قتل شهروند ایرانی در کانادا اشاره کرد و نظر مهمانپرست را در این باره پرسید که وزارت خارجه چه اقدام عملی انجام داده است؟ و سخنگوی این وزارتخانه در پاسخ گفت ما مراتب اعتراض خود را نسبت به وضعیت ناامن کانادا قبلا اعلام کرده بودیم و مجددا با احضار کاردار کانادا این موضوع را منعکس کردیم از دولت کانادا انتظار داریم که نسبت به اتباع ایرانی دقت بیشتری داشته باشد و نسبت به قتل این شهروند پاسخگو باشد و عاملین این جنایت را دستگیر و محاکمه کند.

اصل موضوع قبلا مطرح بود

موضوع سئوال یکی دیگر از خبرنگاران نیز تغییر وزیر خارجه بود که مهمانپرست در این باره گفت: اصل موضوع در رابطه با این تغییر قبلا مطرح شده بود .

سفیر انگلیس تفهیم شد

خبرنگاری در خصوص برخورد انگلیس با دانشجویان این کشور مطالبی را مطرح کرد که سخنگوی دستگاه سیاست خارجی در این باره گفت: موضع ما در این باره قبلا اعلام شده بود دیروز نیز سفیر انگلیس را احضار کردیم و مراتب نگرانی خود را نسبت به وضعیت برخورد با دانشجویان و نیز به خاطر مطالب خلاف عرف دیپلماتیک سفیر انگلیس در سایت ها مطلب را به ایشان تفهیم کردیم.

وی در خصوص کاهش روابط با انگلیس که در مجلس مطرح است نیز گفت: اینکه مجلس در این زمینه تصمیم گیری کند در چارچوب وظایف نمایندگان است و دستگاه سیاست خارجی نیز نقطه نظرات کارشناسی خود را منعکس می کند.

مسئولان ایران اختلافی ندارند

خبرنگار یک رسانه خارجی نیز در خصوص تغییر ناگهانی متکی و واکنش او نسبت به این تغییر سئوال کرد و گفت به اعتقاد رسانه های خارجی این تغییر نشانه اختلاف بین وزارت خارجه و دولت بوده که مهمانپرست در این باره با ذکر اینکه پاسخ این سئوال را قبلا داده است،گفت: اینکه رسانه های خارجی به چه شکل با این موضوع برخورد کنند این رسانه ها همواره دنبال ایجاد اختلاف بین مسئولان و مردم ما هستند و گویا وظیفه ای در این جهت برای خود تدوین کرده اند. این مسائل صحت ندارد و نظام و مسئولان ما اجازه نمی دهند دشمنان از تحولات داخلی سوء استفاده کنند.

واکنش متکی را از خودش بپرسید

دستیار ویژه وزیر خارجه در خصوص واکنش متکی به تغییرش نیز گفت: ایشان امروز تشریف می آورند از خودشان بپرسید.

راه حل مفید برای فلسطین

مهمانپرست در پاسخ به سئوالی در رابطه با به رسمیت شناخته شدن دولت مستقل فلسطین توسط تعدادی از کشورها گفت: فکر می کنیم حل ریشه این بحران نیاز به توجه همه کشورها و تفهیم این موضوع به رژیم صهیونیستی دارد که خاک ملت فلسطین را باید ترک کند تا کشور فلسطین با حضور افراد متعلق به این سرزمین تشکیل شود و طی انتخاباتی مردم سرنوشت خود را تعیین کنند و این می تواند یک راه حل مفید باشد.

سیاست های هسته ای ایران تغییری نمی کند

خبرنگار دیگری در رابطه با تاثیر تغییر متکی بر مذاکرات آتی ایران و 1+5 و رویکردهای هسته ای ایران پرسید که مهمانپرست تاکید کرد: مذاکره ایران و 1+5 چارچوب تعریف شده ای دارد و اصولی که برای ادامه مذاکرات مد نظر است را قبلا اعلام کرده ایم تغییر افراد آن چارچوب را تغییر نخواهد داد وهم در سیاستهای هسته ای وهم در نحوه مذاکرات ما و سیاستهای راهبردی در سطوح بالاتر تدوین می شود و مسئولان آن را اجرا می کنند.

فرستاده ویژه مرسوم است

خبرنگاری با اشاره به برخی سفرهای مقامات دولتی از سخنگوی وزارت خارجه پرسید آیا شیوه دیپلماسی کشور تغییری کرده است که مهمانپرست در این باره گفت: ریاست دستگاه اجرایی برای اینکه اهداف و موضوعات مد نظر خود را دنبال کند از راههای متنوعی که به صورت متعارف در همه جا وجود دارد می تواند استفاده کند و اینکه در برخی موضوعات فرستاده ای ویژه تعیین می شود موضوعی شناخته شده در عرف دیپلماتیک است در مجموع همه دستگاهها خود را تاکنون موظف به همکاری با وزارت خارجه دانسته اند.

سوال جالب درباره مرگ هالبروک و پاسخ جالبتر

خبرنگاری نظر مهمانپرست را در رابطه با مرگ ریچارد هالبروک نماینده ویژه آمریکا در افغانستان جویا شد که مهمانپرست در این باره گفت: حوادثی که منجر به درگذشت افراد می شود باید مایه عبرت شود به خصوص سیاستمداران باید بدانند که دنیا محل گذر است و قرار نیست کسی در این دنیا تا ابد باقی بماند و باید از این صحنه های عبرت آموز استفاده کرد تا جهانی عادلانه تر داشته باشیم.

سیاست های امریکا اهمیت دارد

این خبرنگار دوباره سئوال کرد هالبروک مخالف رویکرد نظامی آمریکا بود که مهمانپرست در پاسخ گفت: سیاستهای آمریکا تا موقعی که جهت گیری صحیحی نداشته باشد توفیقی ندارد و افراد موقعی موثر هستند که در سیاستها تغییر ایجاد شود و برای ما سیاستها است که اهمیت دارد .