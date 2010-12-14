ورزشکاران حرفه ای در توسعه سلامت عامه مردم موثر هستند

صادق حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: توجه به ورزشکاران حرفه ای زمینه ساز تشویق دیگران و دلگرمی این ورزشکاران و بالارفتن کارکرد مثبت نیروی انسانی در بخش های مختلف تولیدی و خدماتی کشور می شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه ورزش پدیده ای جمعی، جهانی و تاریخی است، خاطر نشان کرد: ورزش به عنوان یک نهاد اجتماعی دارای کارکردهای خاص خود برای نظام اجتماعی است و قدمتی برابر با پیدایش خود انسان است و دارای ارزشها و هنجارها، قواعد و قوانین و آداب رسوم خاص خود است.

عضو تیم ملی فوتبال معلولان ایران در ادامه عامل انگیزه و انگیزش را مهمترین مولفه درونی یک ورزشکار یا مربی دانست و گفت: بدون شک این عوامل نقش به سزایی در توانایی، عدم توانایی، شکوفایی یا عدم شکوفایی و در نهایت عملکرد کلی یک ورزشکار دارند.

وی افزود: ورزش علاوه بر به وجود آوردن سلامت جسمی، رابطه نزدیکی با سلامت روانی به ویژه پیشگیری از بروز ناهنجاری‌ های روانی و عامل موثری برای رفع اینگونه ناهنجاری ‌هاست.

حسنی اعلام کرد: وجود تمرینات ورزشی نه تنها موجب سلامت جسمی افراد می ‌شود بلکه در جنبه ‌های مختلف شخصیتی و ویژگی ‌های روانی نیز موثر است.