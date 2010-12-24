تصاویر 10 کشف خارق العاده زیستی/ تصویر بلندقدترین حشره و یک ماهی عجیب

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه بی بی سی در برنامه بزرگداشت ویژه ای با عنوان "یک دهه اکتشاف" به معرفی 10 کشف خارق العاده ای که طی 10 سال گذشته در زمینه محیط زیست انجام گرفته، پرداخته است.

میمون لمور

شاخه ای جدید از میمونهای لمور که طی ساخت برنامه "یک دهه اکتشاف" در شبکه بی بی سی، کشف شده و در حال حاضر آزمایشهای ژنتیکی به منظور بررسی جدید بودن این گونه زیستی در حال انجام است

تنبل کوتوله سه انگشتی

این تنبل به همراه فرزندش در سواحل پاناما کشف شدند

در حال حاضر تنها 200 نمونه از این جاندار در سرتاسر جهان باقی مانده است

کوسه کوچک اِپُل دار

می تواند با استفاده از باله هایش بر روی بستر دریا قدم بزند و در صورت احساس

نزدیک شدن خطر به سرعت شنا کرده و از منطقه دور شود

این گونه زیستی شگفت انگیز در منطقه "بیردزهد" در اندونزی کشف شده است،

منطقه ای که به گفته دانشمندان دارنده یکی از متنوع ترین ذخائر گونه های زیستی است

"سنژی" صورت خاکستری

این گونه که ریشه در خانواده فیلها دارد در تانزانیا کشف شده و به شدت در معرض انقراض قرار دارد

و در حال حاضر تنها در دو منطقه قابل مشاهده هستند که این دو منطقه نیز تحت تاثیر

فعالیتهای انسانی، شهری شدن و آتش سوزی های متعدد رو به نابودی گذاشته اند

ماهی چشم بشکه ای

ماهی که در حال حاضر به عنوان یک گونه زیستی به رسمیت شناخته شده است و برای اولین بار موسسه تحقیقاتی آکواریوم "مانتری بی" در اعماق دریا از آن تصویربرداری کرده است، کره های سبز رنگ چشمهای این ماهی هستند که رو به بالا قرار گرفته اند تا بتواند با کمک سر شفافش، شکارهای خود را در تاریکی آبها ببیند

عروس دریایی بزرگ سرخ رنگ

طول این جاندار دریایی در حدود یک متر است

و دانشمندان هنوز درنیافته اند این عروس دریایی از چه منبعی تغذیه می کند

گل کوزه ای

این گونه جدید از گلهای کوزه ای در دورافتاده ترین نقاط کوهستانی در فیلیپین کشف شده

و به اندازه ای بزرگ است که مشت انسان به راحتی درون آن جا می گیرد

گونه ای جدید از مارمولکها که در جزیره لانگ کاوی کشف شده اند

و به منظور محافظت از خود در برابر افعی ها، با زندگی در غارها انطباق یافته اند

بلندقدترین حشره جهان

حشره "مگااستیک" یا حشره چوبی که در جزیره بورنئو کشف شده با داشتن طولی برابر 56 سانتیمتر بلندترین

حشره ای است که تا به حال در جهان مشاهده شده است