ورزش قهرمانی در تبریز نیاز به بازنگری دارد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سید محمد شروین اسبقیان صبح یکشنبه در جمع روسای هیئت های ورزشی آذربایجان شرقی اظهار داشت: ورزش تبریز در بخش قهرمانی ظرفیت های بالایی دارد ولی بر اساس نتایج بدست آمده در گوانگ ژو و کسب سه مدال توسط ورزشکاران میانه و مراغه از 18 ورزشکار، مربی و داور اعزامی به شانزدهمین دوره رقابت های بازی های آسیایی، تبریز سهمی در افتخار آفرینی ایران اسلامی نداشت.

وی گفت: در برنامه پنج ساله و سند راهبردی کوتاه مدت ورزش آذربایجان شرقی برای ورزش قهرمانی در تبریز جایگاه خاصی درنظر گرفته شده است.

اسبقیان افزود: نیاز است هیئت های ورزشی در کنار توجه ویژه به ورزش همگانی در قهرمان پروری و استعدادیابی، برنامه های مد نظر اداره کل را نیز اجرا کنند.

مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی از روسای هیئت های ورزشی خواست توجه ویژه به ورزش بانوان داشته باشند.

وی توضیح داد: ورزش بانوان توانایی بالای خود را در گوانگ ژو به ایرانیان و جهان نشان دادند که توجه به ورزش بانوان با رویکرد فرهنگی می تواند مدال آوری در این آوردگاه بزرگ ورزش قاره کهن را برای ایران داشته باشد.

اسبقیان افزود : 30 درصد از اعتبارات هیئت های ورزشی باید برای ورزش بانوان و توسعه ورزش قهرمانی و همگانی هزینه شود .

در این نشست که به صورت ماهیانه برگزار می شود روسای هیئت های ورزشی شنا و تیراندازی آذربایجان شرقی به ارائه گزارش پرداختند.

گفتنی است، بر اساس آمار تربیت بدنی، آذربایجان شرقی جایگاه بیست و هفتم ورزش کشور را دارد!