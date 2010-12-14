ولایت پذیری و بسیج از ملت ایران ناگستنی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن حمیدزاده شامگاه دوشنبه در مراسم شب هشتم محرم در مسجد امام سجاد (ع ) آمل گفت: اگر این دو عامل بازدارنده در تمامی شرایط در کنارهم باشند ملت ایران از همه تهدیدها و گزند دشمنان نظام درامان خواهد بود.

وی تاکید کرد: ملت ایران با تقدیم 232 هزارشهید، 320 هزار جانباز و حدود 40 هزار آزاده در طول هشت سال جنگ تحمیلی دارای گذشته پرافتخاری در دفاع مرز سرزمینی بوده و اکنون نیز روحیه شهادت طلبی و جهادی در ملت ایثارگر ایران وجود دارد.

نماینده ستاد کل نیروهای مسلح در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ملت ایران راه استقامت، عزتمندی وعدالت خواهی و آزادگی را از امام حسین (ع) و نهضت عاشورا درس گرفته است، تصریح کرد: امروز ملت آگاه ایران در مقابل یزیدیان زمان سر تسلیم فرود نخواهد آورد و از مواضع قانونی و به حق خود دفاع خواهد کرد.

حمیدزاده از آمریکا و انگلیس و رژیم جعلی صهیونیستی به عنوان یزیدیان زمان یاد کرد و ادامه داد: امروز سران این کشورها سلطه طلب خون انسان های مظلوم و بی گناه را به شیشه کشیدند و وضع کشورهایی مثل عراق، افغانستان و پاکستان را به لجن کشیدند.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه برخی ها در درون نظام اسلامی ایران با سران حکومت های استکبار همسفره هستند، اضافه کرد: استکبار جهانی با پشتبانی عوامل خود فروخته درونی متاسفانه در عاشورای 88 به ساحت مقدس امام حسین (ع) هتک حرمت کردند و به آنان لقب مردان خدایی نیز دادند!