خداداد افشاریان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص قضاوت دیدار تراکتورسازی تبریز - پرسپولیس تهران گفت: بازی سختی را قضاوت کردم. قضاوت این بازی آنقدر سخت بود که باورش در ذهن هیچ داوری نمی گنجد.

وی در ادامه افزود: با توجه به حوادثی که در دیدار رفت دو تیم پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز رقم خورده بود، فاصله نزدیک آنها در جدول رده بندی، حساسیت تماشاگران و ... بازی این دو تیم بسیار حساس شده بود و بالطبع کار قضاوت در آن بسیار دشوار.

این داور باتجربه خاطر نشان کرد: بدون توجه به این مسائل با آمادگی بدنی کامل و فراغ بال دیدار تراکتورسازی - پرسپولیس را قضاوت کردم. من در همه جای زمین حضور داشتم و خطایی نبود که از دستم در برود. فکر می کنم فقط در یک صحنه بود که برخی کارشناسان اعتقاد دارند من باید اعلام پنالتی می کردم که نکردم.

"به عقیده من برخورد مدافع تیم تراکتورسازی با هادی نوروزی به هیچ عنوان خطا نبود"، این اظهارنظر افشاریان بر خلاف نظر او در برنامه 90 بود که پذیرفت این خطا را ندیده است. او در توجیه این تناقض به مهر گفت: من در برنامه 90 برای آنکه به شعور مردم احترام بگذارم و اینکه نگویند، افشاریان آدم یکطرفه‌ای است و حرف هیچ کش را نمی پذیرد، قبول کردم آن حرکت خطا بوده، در صورتی که اگر بخواهیم این گونه حرکات را خطا بگیریم، در هر بازی باید 10 خطای پنالتی اعلام کنیم.

وی در ادامه تاکید کرد، اگر هزار بار دیگر مشابه آنچه در دیدار تراکتورسازی - پرسپولیس اتفاق افتاد، تکرار شود را پنالتی نمی گیرد، خاطر نشان کرد: اگر به روند بازی برگردیم، من یکی از بهترین قضاوت‌های خود را در دیدار تراکتورسازی - پرسپولیس انجام دادم.

داور دیدار تراکتورسازی - پرسپولیس خاطرنشان کرد: بازی پرسپولیس - ملوان بندرانزلی را که قبول ندارم، اشتباه کرده باشم. در آن بازی هیچ خطایی به سود پرسپولیس رقم نخورد که من اعلام نکرده باشم. پرسپولیس تیم بزرگی است اما من نباید روی ناحق و خوشامد طرفداران این تیم سوت بزنم. من نباید به نظر کارشناسان توجه کنم، برای من رای و نظر کمیته داوران و ناظر داوری بازی مهم است که تصمیمات مرا تایید کردند. قطعا اگر در آن بازی مرتکب خطایی شده بودم، محروم می شدم و جریمه‌ام می کردند که چنین نشد.

افشاریان با انتقاد از این موضوع که همیشه دیواری از دیوار داور کوتاه‌تر پیدا نمی شود، افزود: شاید تیم‌ها و طرفداران‌شان که در نتایج ذینفع هستند، روی صحنه‌های داوری حساسیت از خود نشان دهند و جنجال و هیاهو به پا کنند اما کمیته داوران با کمال آرامش کار خود را دنبال می کند.

وی در خاتمه تصریح کرد: در هر بازی امکان دارد اشتباهاتی سهوی از داور سر بزند، داور که نباید خود را زنده به گور کند. داور اگر اشتباهی داشته باشد، محروم می شود.

داور دیدار تراکتورسازی تبریز - پرسپولیس در خاتمه تصریح کرد: متاسفانه آدم روحش ناراحت و خسته می شود، از اینکه می‌بیند عدالت رعایت نمی‌شود. متاسفانه طی روزهای اخیر هجمه و فشار زیادی روی من بوده است، آنهم برای قضاوت دیداری که در آن اشتباهی نداشتم.