رونالدو بهترین گل دوران بازیگری خود را معرفی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهاجم پرتغالی تیم فوتبال رئال مادرید در دیدار با زاراگوزا موفق شد هفدهمین گل این فصل از رقابت‌ها را به ثمر برساند.

رونالدوی 25 ساله در گفتگو با سایت باشگاه رئال مادرید اظهار داشت: گل من نشانه تیمی است که به سختی تلاش می کند. این گل، بهترین گل زندگی‌ام بود. من نمی توانستم این ضربه کاشته را وارد دروازه کنم چنانچه هم تیمی‌هایم ضربه کاشته را نمی گرفتند. از این بابت خوشحالم. ما می خواهیم تا آنجا که می توانیم به پیروزی ادامه دهیم.

رونالدو افزود: بازی با زاراگوزا، بازی دشواری بود. آنها بازی را خیلی قوی آغاز کردند اما گل مسوت اوزیل باعث شد تا کنترل دیدار را در اختیار بگیریم.

رئال مادرید یکشنبه شب در چارچوب هفته پانزدهم رقابت‌های لالیگا با نتیجه 3 بر یک از سد رئال زاراگوزا گذشت.