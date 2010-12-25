چیستی تفکر فلسفی پرسشی اساسی است

دکتر محمد علی اژهای درمورد انگیزههای گرایش وی به سمت رشته تخصصیاش به خبرنگارمهر گفت: انگیزهام بیشتر در سابقه تحصیلات و خانوادگیام بودند. به این صورت که من در یک خانواده روحانی بدنیا آمده بودم و مسائل الهی و فلسفی زودتر برایم شروع شد واین مسائل برای خودم از همان دوران نوجوانی مطرح بودند تا بتوانم اطلاعات بیشتری کسب کنم و تا اینکه بدین ترتیب به این رشته یعنی فلسفه سوق داه شدم.
این استاد گروه فلسفه دانشگاه اصفهان درمورد اینکه آیا انگیزههایش هم اکنون در وی مطرح هستند نیز گفت: بله،به هر حال هر کسی که در رشتهای وارد میشود ذهنش همان مطالب و مندرجات آن رشته را به خودش میگیرد، به طبع اگر این مطالب را پیگیری کند مایل است که اطلاعات بیشتری درباره آن مطالب داشته باشد. این چنین است که خواه و نا خواه وقتی که در یک مسیر قرار گرفت باید در نهایت آن مسیر را ادامه دهد مگر اینکه ادامه مسیر برایش بواسطه سخت و دشوار بودن راه ناممکن شود که البته در چنین صورتی رهایش میکند.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه درمورد پرسشهای اصلیاش در رشته تخصصی خود نیز گفت: مسائل عمومی فلسفه ،به خصوص مسائلی که در فلسفه جدید مطرح هستند که بیشتر به شناخت و ماهیت فلسفه و تفکر فلسفی مربوط میشوند. اینکه تفکر فلسفی چه نوع تفکری است و تا چه اندازه میتواند ما را به حقیقت برساند و آن حقیقت چه نوع حقیقتی است . اینها پرسشهایی است که درفلسفه بیشتر برایم مطرح هستند.
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