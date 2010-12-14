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۲۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۹

9 میلیارد ریال اعتبار به کتابخانه های گیلان اختصاص یافت

9 میلیارد ریال اعتبار به کتابخانه های گیلان اختصاص یافت

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر کل کتابخانه های عمومی استان گیـلان از اختصاص 9 میلیارد ریال اعتبار فرهنگی به کتابخانه های عمومی استان خبر داد.

محمد احمدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از مجموع 9 میلیارد ریال، سه میلیارد ریال با هدف به روز رسانی کتـابخانه های عمومی شامل تجهیزات نرم افزاری و دیجیتال برای 16 شهرستان استان، سه میلیارد ریال برای گسترش فرهنگ کتابخوانی در روستاها و سه میلیارد ریال برای حمایت از فعال سازی برنامه های کتابخانه های عمومی استان اختصاص یافته است.

وی همچنین با تاکید براینکه فرهنگ کتابخوانی باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود، گفت: جایگاه کتاب و کتابخوانی و نقش آن در زندگی مردم برکسی پوشیده نیست.

مدیرکل کتابخانه های گیلان در ادامه با بیان اینکه با زبان هنر می توان بسیاری از مفاهیم از جمله فرهنگ کتابخوانی را به سایرین منتقل نمود خواستار توجه بیشتر هنرمندان به مقوله کتاب و کتابخوانی شدند.

وی ضمن اشاره به جایگاه واقعی کتابخوانی در جامعه اظهار داشت: کتابخوانی بهترین تفریح برای اوقات فراغت است و تمامی افراد جامعه باید در ترویج فرهنگ کتابخوانی کوشا باشند.

احمدی پور تصریح کرد: اگر فرهنگ کتابخوانی در جامعه نهادینه شود، فکر افراد جامعه رشد پیدا می کند و این مهم باعث پویایی و شکوفایی جامعه می شود.
کد مطلب 1210503

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