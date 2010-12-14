تا هفته آینده بارندگی نخواهیم داشت/ افزایش دمای هوا

پرویز رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امروز و فردا وزش باد برای تمامی نقاط کشور پیش بینی می شود، افزود: از امروز تا جمعه و حتی تا هفته آینده بارشی در پیش نیست.

وی تاکید کرد: وزش باد در تمامی طول روز به خصوص در بعد از ظهرها شدت می گیرد ولی صبحهای آرام و معمولی خواهیم داشت.

رضازاده افزود: دما در روزهای پیش رو روند کاهشی دارد و خنک است اما در روزهای پنجشنبه و جمعه و شنبه آینده افزایش دما برای سراسر کشور پیش بینی می شود که بعد از استقرار، هوای سرد کشور را در بر می گیرد.

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: وزش بادهای پراکنده و بارش باران در روز گذشته باعث شد میزان آلاینده هوای تهران کاهش یافته و هوا تمیزتر از روزهای گذشته باشد.

