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۲۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۱۷

حق پخش رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا به شبکه الجزیره واگذار شد

حق پخش رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا به شبکه الجزیره واگذار شد

حق پخش رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپا در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به شبکه الجزیره قطر واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حق پخش تلویزیونی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپا از سال 2012 تا 2015 به شبکه الجزیره واگذار شد. ضمنا شبکه الجزیره علاوه بر پوشش زنده رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا و ‌لیگ اروپا، پوشش خبری با تاخیر این مسابقات در زبان‌های عربی، انگلیسی و فرانسه را برعهده خواهد داشت.

بر پایه گزارش سایت یوفا، رقابت‌های فوتبال اروپا علاوه بر شبکه‌های الجزیره بر روی تلفن همراه و پایگاه اینترنتی www.aljazeerasport.tv نیز قابل مشاهده و پیگیری است.

"گای لوران"، مدیر بخش بازاریابی یوفا گفت: از اینکه با الجزیره قرارداد خود را تمدید کرده‌ایم، خوشحالیم. علاقمندان ما از این پس هم می توانند از طریق این شبکه، رقابت‌های اروپایی را پیگیری کنند.

کد مطلب 1210506

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