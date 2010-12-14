4700 انشعاب غیرمجاز برق در ملاثانی جمع آوری شد

یدالله حضرتی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: با اجرای این طرح علاوه بر اینکه تعدادی قابل توجه ای از انشعابات غیر مجاز برق در سطح شهر ملاثانی جمع آوری شد تعداد 824 انشعاب قانونی برق جایگزین شد.

وی ادامه داد: تعداد مشترکان برق شهرستان ملاثانی در پایان سال 86 ،هفت هزار و 305 مشترک بود که با اجرای این طرح هم‌ اکنون برابر 10 هزار و 359 مشترک است که طی این مدت، سه هزار و 90 اشتراک برق به شهروندان ملاثانی واگذار شده است.



این مسئول در شرکت توزیع برق کلانشهر اهواز گفت: با اجرای طرح ساماندهی شبکه برق این شهر، 69 دستگاه ترانسفورماتور، 62 کیلومتر کابل خودنگهدار، 454 اصله پایه بتونی فشار ضعیف و متوسط نصب شده که باعث تقویت ولتاژ برق این منطقه و کاهش چشمگیر خاموشی ‌های ناشی از حوادث شبکه در تابستان 89 شده است.



وی عنوان کرد: با توجه به کاهش نوسانات برق و استقبال مردم از خرید انشعاب قانونی برق، میزان فروش انرژی به مشترکان این شهرستان و روستاهای تابعه، در سال 88 برابر 94 میلیون کیلووات ساعت بود که نسبت به سال 87 به میزان 22 درصد افزایش داشته است.

همچنین در هشت ماهه سال‌ جاری نیز 161میلیون کیلووات ساعت انرژی توسط مشترکان این منطقه مصرف شده‌ که به میزان 71درصد افزایش فروش انرژی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.



حضرتی به میزان کاهش تلفات انرژی در شهرستان ملاثانی اشاره کرد و بیان داشت: تلفات انرژی برق در این منطقه بیشتر از نوع غیرفنی و مربوط به انشعابات غیرمجاز برق است که با اجرای طرح ساماندهی شبکه در اغلب نقاط شهری و روستایی ‌موجب کاهش 20.5 درصدی تلفات انرژی در طول یک ‌سال اخیر شده است.



مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز‌ خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر بیشتر مناطق شهری و روستای مجهز به کابل خودنگهدار شده است و دارای اشتراک برق هستند، برنامه ‌ریزی ‌هایی از سوی کمیته مدیریت مصرف برق انجام گرفته که آموزش‌ های لازم را به مشترکان ارائه خواهند کرد تا موجبات صرفه جویی در مصرف انرژی برق برای تابستان سال آینده فراهم شود.