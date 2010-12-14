خرم آباد، شهری معلق روی آب/ تکرار معضلی به نام آبگرفتگی!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استان لرستان و شهرستان خرم آباد در طول 48 ساعت گذشته شاهد بارندگیهایی بود که پس از گذشت 40 روز از آخرین بارندگی پاییزی روی خوش به این استان نشان می داد.

این در حالی است که خطر خشکسالی همچنان بیخ گوش لرستان است تا سومین استان پرآب کشور نیز پاییزش را تنها با دو بارندگی 48 ساعته در آبان و آذرماه پشت سر بگذارد. با این اوصاف لرستان به جای اینکه بارندگیهای 48 ساعت گذشته را جشن بگیرد و پس از 40 روز غبار از تن خشکیده فروبنشاند درگیر معضلی همیشگی به نام آبگرفتگی بود.

نوشتن از آبگرفتگی در معابر استان لرستان و به ویژه شهر خرم آباد آنقدر برایمان تکراری شده است که شاید بتوان گفت با این درد ساخته ایم و سوخته ایم و هنوز درمانی برای آن نیافته ایم!

آبگرفتگی پل تاریخی صفوی خرم آباد

خرم آباد به عنوان شهری که در میان دره شکل گرفته و در مرکز آن نیز رودخانه ای بزرگ جاری است در پی هر بارندگی با سرازیر شدن آب از کوههای اطراف به سمت مرکز شهر با معضلی به نام آبگرفتگی در حالت خوش بیننانه و سیلاب در حالت نسبتا بدبینانه ای مواجه است و این امر نکته ای است که باید در برنامه ریزی و مدیریت شهری مورد توجه دست اندرکاران امر قرار گیرد.

در سالهای اخیر که خشکسالی ها در این استان شدت گرفته شاید تنها نکته ای که بتوان از آن ابراز امیدواری کرد این است که خرم آباد تاکنون شاهد بارندگی های مستمری که منجر به وقوع سیل در مرکز لرستان شود نبوده است و تنها سال گذشته در پی 48 ساعت بارندگی تا مرز سیلابی شدن پیش رفت و مدیران شهری نفس راحتی کشدیدند که "به خیر گذشت"!

آنچه جای تامل دارد این است که تا چه زمانی باید در بی توجهی به این چالش اساسی به سر برد و دعا کرد که آنقدر باران نبارد که در شهر سیل راه بیفتد و زندگی مردم را با خود ببرد؟!

آبگرفتگی پل صفوی

چاره اندیشی برای نوسازی شبکه جمع آوری آبهای سطحی در شهر خرم آباد نکته ایست که به نظر می رسد از سوی مسئولان مورد غفلت قرار گرفته است تا سیر این بی توجهی ها در اجرای پروژه های عمران شهری نیز دیده شود.

روز گذشته در پی آبگرفتگی شهر خرم آباد زیرگذرهای شهر پر از آب شدند تا در نهایت تردد در زیر گذر میدان 22 بهمن خرم آباد توسط پلیس راهنمایی و رانندگی متوقف شود چرا که بیم آن می رفت که مخاطرات این امر برای شهروندان مشکل ساز شود.

تبدیل زیرگذرهای سطح شهر به رودخانه های جاری که تمام آب بالا دست شهر به آنها سرازیر می شود نکته ای است که به نظر می رسد در اجرای این پروژه میلیاردی مورد توجه قرار نگرفته است.

احداث زیرگذر در پایین دست منطقه ولیعصر خرم آباد که دارای شیب تندی است و به نوعی در دامنه کوه شکل گرفته منجر به این می شود که آب ناشی از بارندگی با شدت هر چه تمام تر از بالادست به سمت زیرگذر سرازیر شود و در نهایت این زیرگذر است که باید بار جمع آوری این آبهای سطحی را به دوش بکشد و در نهایت به حوضچه ای در مرکز این منطقه تبدیل شود.

تبدیل زیرگذر میدان 22 بهمن خرم آباد به رودخانه

تغییر کاربری زیرگذرهای شهر در هنگام بارندگی به رودخانه تنها مشکل در بارندگی های روز گذشته شهر خرم آباد نبود. روز گذشته رودخانه خرم آباد بار دیگر توان خود را به نمایش گذاشت تا با تخریب پل موقت زده شده بر روی رودخانه ثابت کند که اینجا خانه رود است و رودخانه برای عبور از خانه خود با کسی شوخی ندارد!

در ماههای اخیر با توجه به اجرای عملیات پروژه پل شهدا خیابان ساحلی منتهی به این منطقه مسدود شده است که برای حل این معضل مسئولان به فکر ایجاد پل های لوله ای بر روی رودخانه نیمه خشک خرم آباد افتادند و رودخانه را با احداث چندین پل لوله ای آسفالت کردند ولی روز گذشته در پی شدت بارش ها این پلها دچار صدماتی شدند تا رودخانه خرم آباد که با ایجاد این پلها مسیر خود را مسدود دید با خروش خود هر آنچه را بر سر راه قرار داشت را با خود ببرد و بازهم خدا را شکر کنیم که این بار هم به خیر گذشت!

آبگرفتگی معابر و خیابانهای شهر خرم آباد تنها به رودخانه و زیرگذرهای شهر محدود نمی شود چرا که این شهر با توجه به موقعیت توپوگرافی خاص خود از یک طرف و ضعف شبکه جمع آوری آبهای سطحی از طرف دیگر هنگام بارندگیها به شهری معلق روی آب تبدیل می شود که این امر زیرساخت های شهری را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

خروش رودخانه خرم آباد

نمونه تاثیر این امر را می توان در نشست روز گذشته خیابان رازی خرم آباد مشاهده کرد که در نوع خود اتفاقی قابل تامل به نظر می رسد که نیازمند کار کارشناسی بیشتر است.

به هر حال 48 ساعت بارندگی در استان لرستان بازهم تکرار مکررات و معضلاتی بود که هر سال این شهر با آن درگیر است و گویا این درد قرار نیست درمان شود تا نباریدن باران و خشکسالی یک درد باشد و باریدن باران و سیلاب خود دردی مضاعف بر پیکره خرم آباد.

معاون عمرانی شهردار خرم آباد در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به موقعیت توپوگرافی شهر خرم آباد اظهار داشت: خرم آباد یک شهر خطی است که در میان دره ها شکل گرفته و رودخانه هم از مرکز آن عبور می کند که سیلاب ناشی از آن و کنترل دبی این رودخانه نیز در اختیار ما نیست.

آبگرفتگی ناشی از تلمبار شدن برگ های درختان در جویهای آب

صادقی با اشاره به شیب تند شهر خرم آباد، عنوان کرد: این امر موجب می شود که بارندگی ها با شدت هر چه تمام تر به مرکز شهر منتقل و موجب آبگرفتگی و سیلاب شود.

وی با تایید غیراستاندارد بودن شبکه جمع آوری آبهای سطحی در خرم آباد، عنوان کرد: این شبکه از دهها سال پیش شکل گرفته است و نمی توان در یک مدت زمان کوتاه این شبکه را به طور کامل تعویض کرد.

معاون عمرانی شهردار خرم آباد با اشاره به اجرای پروژه هایی به صورت موقتی و مسکن در شهر خرم آباد، بیان داشت: این پروژه ها در برخی نقاظ حاد و بحران ساز شهر اجرا شده است.

صادقی با تاکید بر اینکه تدوین برنامه بلندمدت برای بازسازی شبکه آبهای سطحی خرم آباد نیازمند طرح جامع و مطالعات مشاور است، یادآور شد: این موضوع هم نیازمند اعتبارات ویژه است که با توجه به درآمدهای شهرداری حل این مشکل در کوتاه مدت امکان پذیر نیست.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری خرم آباد وارث مشکلاتیست که از گذشته نیز وجود داشته است، خاطر نشان کرد: رفع مشکل شبکه آبهای سطحی شهر خرم آباد نیازمند یک طرح جامع است و در کوتاه مدت نمی توان آن را حل کرد.

به هر حال به نظر می رسد این طرح جامع و بلندمدت مد نظر متولیان امر نیازمند یک نقطه آغاز است که اگر این پروژه به همت مسئولان شروع شود می توان امید داشت ظرف یک مدت زمان چند ساله خرم آباد را بتوان از درد همیشگی آبگرفتگی و سیلاب نجات داد.

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گزارش: صدیقه حسینی

عکس:محسن تیزهوش