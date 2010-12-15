150 هزار مازنی به رئیس جمهور نامه نوشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت استانداری مازندران گفت: از این تعداد تاکنون هشت هزار و 500 نامه اسکن شده و هفت هزار و 500 نامه در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت ثبت شد.

شعبان علی واحدی با اشاره به اینکه بیشتر این نامه ها در خصوص وام خود اشتغالی، کمک بلاعوض، اشتغال ، پیشنهاد، شکایات، ابراز احساسات و قدردانی بوده است، افزود: با دسته بندی نامه ها برای 30 دستگاه اجرایی صندوق مهر امام رضا (ع) کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران بیشترین نامه را به خود اختصاص دادند.

وی تصریح کرد: درخواستهای اشتغال به اداره تعاون و سازمان کار، درخواستهای وام به اقتصاد و دارایی و برخی از بانکها و نامه های کمک مالی به کمیته امداد، بنیاد شهید و بهزیستی داده می شود.

مسئول سامانه سامد با اشاره به اینکه همه نامه ها در استان بررسی و پاسخ داده و نامه های که نیاز به دستور مقامات کشوری داشته باشد به تهران ارسال می شود، افزود: نامه های افراد غیر پوشش نهادهای حمایتی نیز پس از پالایش به کمیته تحقیق شهرستانها داده و با توجه به وضعیت معیشت افراد بررسی و میزان کمک مشخص می شود.



