تب برفکی باز هم دامهای قم را تب دار کرد

مهدی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به شیوع مجدد تب برفکی در واحدهای دامداری استان بیان داشت: در حال حاضر بیماری تب برفکی به علت نقل و انتقال دام از تعدادی از استانها به قم بدون گواهی حمل از اداره کل دامپزشکی باعث شیوع مجدد تب برفکی در واحدهای دامی استان شده است.



وی در خصوص کانونهای خطر این بیماری در استان گفت: شیوع این بیماری چندین واحد دامداری در بخش جعفریه، دام شهر، حومه قم و چند دهستان در منطقه قمرود را درگیر کرده است.



رفیعی همچنین در خصوص اقدامات اداره کل دامپزشکی استان به منظور پیشگیری و کنترل بیماری تب برفکی در واحدهای دامداری درگیر اظهار داشت: اداره کل دامپزشکی استان قم به جهت پیشگیری و کنترل بیماری مذکور از تاریخ بیست و دوم آذر‌ماه جاری اقدام به اجرای طرح ضربتی واکسیناسیون گاو و گوساله با استفاده از واکسن تب برفکی منوالان A که واکسن جدیدی است که در نتایج نمونه برداری جواب داده‌، در سطح دامداری‌های استان نموده است.



مدیرکل دامپزشکی استان ضد عفونی رایگان واحد دامداری با حجم دو هزار لیتر در فاز اول را به عنوان دیگر اقدام این اداره کل دانست و افزود: در صورت نیاز این مقدار افزایش خواهد یافت، به علاوه در خصوص شیوع و اقدامات پیشگیرانه به شرکت‌های تعاونی، شورای روستایی، بخشداری‌ها و صندوق بیمه بانک تعاون شرایط اطلاع رسانی شده است و نیز به کمک نیروی انتظامی بحث تشدید قرنطینه‏، همچنین آموزش به دامداران و اطلاع رسانی از طریق رسانه‌ها را انجام داده‌ایم.



وی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به حمل و نقل دام بدون گواهی حمل از اداره کل دامپزشکی هشدار داد و افزود: در این رابطه چند نفر شناسایی، دستگیر و به دادگاه ارجاع شده‌‌اند که برای تعدادی از آنها حکم حبس تعزیری دو ساله و برای تعدادی از سوی قاضی جریمه نقدی در نظر گرفته است و بقیه پرونده‌ها نیز در حال پیگیری است.



رفیعی با توجه به محدودیت زمانی و اهمیت موضوع و نیز در پیش بودن تعطیلات در روزهای عاشورا و تاسوعای حسینی از کلیه دامداران خواست تا با اکیپ‌های دامپزشکی همکاری لازم را داشته و تصریح کرد: دامداران باید با اکیپ‌ها در ضدعفونی واحدهای دامی و نیز واکسیناسیون دام‌ها همکاری نمایند تا این کار هر چه سریعتر به اتمام برسد و از سرایت این بیماری به سایر واحدها جلوگیری شود.



مدیر کل دامپزشکی استان قم در خصوص سایر اقداماتی که دامداران باید به انجام و رعایت آن توجه داشته باشند، گفت: دامداران علاوه بر ضدعفونی کلی اداره کل دامپزشکی، هفته ای دو بار باید واحد خود را ضدعفونی کنند و اقدامات قرنطینه اعم از ورود هر گونه دام بدون گواهی حمل و ورود افراد متفرقه و وسایط نقلیه را تشدید کنند.