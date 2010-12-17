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۲۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۲۱

برای صادرات گوشت؛

نیوزیلند متعهد به رعایت اصول ذبح حلال شد

نیوزیلند متعهد به رعایت اصول ذبح حلال شد

مالزی و نیوزیلند توافقنامه‌ای درباره گواهی تأیید حلال محصولات گوشتی و غیرگوشتی که از نیوزیلند به مالزی صادر می شود امضا کردند.‌

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ملی مالزی، دکتر عبدالعزیر جمال الدین مدیرعامل سازمان خدمات دامپزشکی پس از امضای این توافقنامه اظهار داشت: امضای الزامات محصولات گوشتی و غیرگوشتی حلال مالزی موجب می شود این کشور نگرانی درباره مسئله حلیت محصولات گوشتی و غیرگوشتی نیوزیلند نداشته باشد .

دیوید کرسی عضو کمیسیون عالی نیوزیلند در مالزی ، وین مک نی مدیرعامل سازمان امنیت غذای نیوزیلند و زین العابدین جعفر مدیر دپارتمان توسعه حلال مالزی نیز در مراسم امضای این توافقنامه حضور داشتند.

رشد بازار محصولات حلال میان مصرف کنندگان و تولید کنندگان غیر مسلمان به نوعی موجب رشد و گسترش صنعت این محصولات غذایی و اسلامی در سراسر جهان شده است.

در حال حاضر بسیاری از کشورهای غیر اسلامی سراسر جهان به منظور صدور محصولات گوشتی توافقنامه هایی مبنی بر الزام رعایت اصول شرعی و ذبح حلال محصولات گوشتی امضا کرده اند تا کشورهایی که از این محصولات وارد می کنند نگران مسئله حلیت گوشت ، فرآوردهای گوشتی و غیر گوشتی نباشند.
 

کد مطلب 1210539

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