فارس در وقوع جرایم خشن همچنان شاخصهای بالایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سرداراسماعیل احمدی مقدم صبح سه شنبه در حاشیه صبحگاه مشترک فرماندهی انتظامی فارس در جمع خبرنگاران گفت: فارس در برخی از جرایم خشن در گذشته رتبه بالایی در کشور داشته و گرچه چنین مواردی طی چند سال اخیر کنترل شد اما در مباحث قتل، گروگانگیری و آدم ربایی همچنان رتبه فارس بالا بوده و قابل قبول نیست.

وی با بیان اینکه اکثر باندهای خلافکار بزرگ در فارس منهدم شده اند، افزود: در ارزیابیها وضعیت کنونی این استان نسبت به سالهای گذشته بسیار بهتر است ولی همچنان شاهدیم که در برخی از موارد افرادی از نیروی انتظامی در عملیاتهای دستگیری به شهادت می رسند که این نشان از تلاش برای افزایش ضریب امنیت در فارس دارد.

فرمانده ناجا یادآور شد: اکثر گروههای بزرگ خلافکاری در فارس منهدم یا خود را تسلیم قانون کرده اند و تعداد محدود باقی مانده نیز به زودی از بین خواهند رفت.

سردار احمدی مقدم با اشاره به راه اندازی یگان رزم نیروی انتظامی تاکید کرد:‌ تلاش می کنیم ضریب امنیت استان را در برابر این حوادث ارتقا دهیم و در این راستا تشکیل یگان رزم در فارس به همین این منظور صورت گرفته است.

وی ‌ادامه داد: شرق فارس مسیر قاچاق مواد مخدر است که امروز گوشه ای از قاچاق مواد مخدر کشور از طریق دریا وارد کشور شده و از شرق فارس به سمت مناطق مرکزی ترانزیت می شود.