پیکر فرمانده فقید لشکر 21 حمزه در تبریز تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، پیش از ظهر سه شنبه مردم شهید پرور تبریز با حضور در مراسم تشییع شهید فروزنده، پیکر این امیر دلاور دوران دفاع مقدس را برای انتقال به شهرستان زنجان بدرقه کردند.

امیر فروزنده از چهره‌های ارزشمند انقلاب بود

نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز و استاندار آذربایجان شرقی اعلام کردند: امیر سرتیپ رحمان فروزنده فرمانده 21 حمزه آذربایجان از چهره‌های ارزشمند انقلاب، مخلص و از جانبازان سرافراز هشت سال دفاع مقدس بود.

شهید رحمان فروزنده

آیت‌‌الله محسن مجتهدشبستری و نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز و احمدعلیرضا بیگی استاندار آذربایجان شرقی صبح سه شنبه با صدور پیام مشترکی به مناسبت شهادت فرمانده لشکر 21 حمزه سیدالشهدای آذربایجان اعلام کردند: شهادت سرباز فداکار مومن و متعهد نظام امیر سرتیپ رحمان فروزنده که از چهره‌های ارزشمند انقلابی، مخلص و از جانبازان سرافراز هشت سال دفاع مقدس بود، مردم شهیدپرور ایران اسلامی و آذربایجان شرقی را داغدار کرد.

این پیام مشترک می‌افزاید: اینجانبان ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت این عزیز بزرگوار و همرزم شهیدش را به محضر ولی عصر (عج)، مقام معظم رهبری، لشکر پرافتخار 21 حمزه آذربایجان و مردم شهیدپرور به ویژه خانواده شهید داغدار ایشان از درگاه خداوند منان رحمت واسعه الهی و علو درجات برای این عزیز از دست رفته و صبر و اجر و جذیل برای بازماندگان مسئلت می‌کنیم.

دوران جوانی شهید فروزنده در دفاع مقدس

شهید فروزنده تا آخرین لحظه در دایره ولایت بود

سپاه عاشورا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: شهید فروزنده ولایتمدار بود و تا آخرین لحظه زندگی از دایره ولایت خارج نشد.

در بیانیه سپاه عاشورا که صبح سه شنبه به مناسبت شهادت فرمانده لشکر 21 حمزه آذربایجان صادر شد، آمده است: ماه محرم امسال شاهد عروج شهیدی از قافله عاشقان ولایت شد و بار دیگر محرم رنگ و بویی دیگر گرفت و عطر شهادت کوچه‌های شهر ما را که در سوگ سالار شهیدان به عزا نشسته است، معطر به عطر لاله‌های پرپر دشت نینوا کرد و مشام عاشقان سالار شهیدان را نوازش داد.

در ادامه بیانیه تصریح شده است: بار دیگر همای شهادت بر دوش امیر سرافراز اسلام، فرمانده دلاور و سلحشور لشکر 21 حمزه آذربایجان، شهید امیر فروزنده نشست و او را به اقلیم سعادت، رستگاری و فلاح رساند، امیری که در طول عمر پر برکت انقلاب اسلامی به ویژه در دوران پرافتخار دفاع مقدس سر از پا نشناخت و در دفاع از حریم ولایت و آرمان‌های مقدس انقلاب اسلامی و در صیانت از کیان میهن اسلامی لحظه‌ای غفلت نورزید و در این راه نیز به افتخار جانبازی نایل شد.

این بیانیه افزوده است: شهید فروزنده بسیجی‌وار زیست و بسیجی‌وار نیز به شهادت رسید و به تحقیق، خلعت و ردای شهادت زیبنده قامت رسای او بود چرا که شهادت پاداش کسانی است که همچون سالار شهیدان در دفاع از نوامیس الهی سر از پا نمی‌شناسد و شب و روز همچون دیده‌بان بیدار از حدود و ثغور میهن اسلامی صیانت و حراست می‌کند.

در ادامه بیانیه آمده است: شهید فروزنده، ولایتمدار بود و تا آخرین لحظه زندگی از دایره ولایت خارج نشد و در راه تحقق منویات فرماندهی معظم کل قوا مجاهدت کرد، آخرالامر در این جهاد معنوی نیز به فیض شهادت نایل شد و به قافله شهدای کربلا پیوست.

این بیانیه همچنین افزوده است: پاسداران و بسیجیان سپاه عاشورا، سپاه به یادگار مانده از مهدی باکری، هیچ‌گاه خلوص و بزرگمردی امیر بسیجی لشکر فاتح 21 حمزه سیدالشهدای آذربایجان را فراموش نخواهند کرد، امیری که بسیجی‌وار در ماموریت‌ها در کنار پاسداران و بسیحیان عاشورایی همیشه حضور موثر و تاثیر داشته است.

در این بیانیه تصریح شده است: بسیجیان سپاه عاشورا، شهادت بسیجی دلاور شهید امیر فروزنده را به حضرت بقیةالله الاعظم، فرماندهی معظم کل قوا، یکایک ارتشیان غیور و سلحشور لشکر 21 حمزه آذربایجان، خانواده محترم آن سفر کرده تسلیت و تعزیت عرض کرده و از درگاه خداوند متعال در فراق آن شهید عزیز، صبر و شکیبایی مسئلت دارد.

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شهید سرتیپ دکتر فروزنده از جانبازان دوران دفاع مقدس بود که در چندین عملیات بزرگ و موثر حضوری فعال داشته و با شایستگی مراتب فرماندهی گروهان و گردان را در دوران دفاع مقدس در لشکرهای 16 و 77 و همچنین فرماندهی 45 تکاور و جانشین لشکر 77 پیروز ثامن الائمه خراسان را طی کرده و با توجه به رشادتها و توفیقات متعدد و شایستگیهای علمی و عملیاتی از دو سال قبل به فرماندهی لشکر 21 حمزه سیدالشهداء آذربایجان منصوب شده است.

فرمانده غیور لشکر 21 حمزه پس از حضور موفق یگان تحت امرش در رزمایش بزرگ نیروی زمینی ارتش، مقارن ساعت 14 مورخه 89.9.21 بر اثر واژگونی خودرو به درجه رفیع شهادت نائل آمد.