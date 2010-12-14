به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، بهراد زندیه صبح روز سه شنبه در جلسه هماهنگی اکیپهای نظارت شرعی و بهداشتی، آمادگی کامل این اداره کل را جهت نظارت شرعی و بهداشتی بر ذبح دامهای قربانی در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی اعلام کرد .

زندیه ضمن تأکید بر تأمین سلامت و بهداشت جامعه و پیشگیری از بروز بیماری‌های مشترک بین انسان و دام گفت : هرگونه کشتار دام خارج از کشتارگاه ممنوع است اما بر اساس تبصره دو ماده دو آیین‌نامه بازرسی و معاینه بهداشتی گوشت مبنی بر اینکه کشتار دام‌های قربانی در تاسوعا و عاشورای و مراسم مذهبی و ملی در خارج از کشتارگاه مجاز است، در همین راستا اکیپهای ثابت و سیار این اداره کل در روز تاسوعا از ساعت شش بعد از ظهر تا پایان عزاداری‌ها و در روز عاشورا از ساعت 9 صبح آماده بازرسی و نظارت شرعی و بهداشتی بر دامهای قربانی هستند .

وی اضافه کرد: بر همین اساس، اکیپهای ثابت در شهرستان تبریز در محل کشتارگا‌ه‌ تبریز و شبکه دامپزشکی شهرستان تبریز، مؤسسه خیریه حمایت از مستمندان و در شهرستان‌ها در محل کشتارگاه‌های دام و شبکه‌های دامپزشکی شهرستان آماده نظارت بر کشتار دام‌های قربانی هستند .