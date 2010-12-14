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۲۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۰۹

در روزهای تاسوعا و عاشورا،

نظارت شرعی و بهداشتی 87 اکیپ دامپزشکی بر ذبح دام‌های قربانی

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی گفت: 87 اکیپ متشکل از 213 بازرس بهداشتی و روحانی در تبریز و شهرستانها به صورت رایگان بر ذبح دامهای قربانی عزاداران حسینی در ایام تاسوعا و عاشورا نظارت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، بهراد زندیه صبح روز سه شنبه در جلسه هماهنگی اکیپهای نظارت شرعی و بهداشتی، آمادگی کامل این اداره کل را جهت نظارت شرعی و بهداشتی بر ذبح دامهای قربانی در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی اعلام کرد.

زندیه ضمن تأکید بر تأمین سلامت و بهداشت جامعه و پیشگیری از بروز بیماری‌های مشترک بین انسان و دام گفت: هرگونه کشتار دام خارج از کشتارگاه ممنوع است اما بر اساس تبصره دو ماده دو آیین‌نامه بازرسی و معاینه بهداشتی گوشت مبنی بر اینکه کشتار دام‌های قربانی در تاسوعا و عاشورای و مراسم مذهبی و ملی در خارج از کشتارگاه مجاز است، در همین راستا اکیپهای ثابت و سیار این اداره کل در روز تاسوعا از ساعت شش بعد از ظهر تا پایان عزاداری‌ها و در روز عاشورا از ساعت 9 صبح آماده بازرسی و نظارت شرعی و بهداشتی بر دامهای قربانی هستند.

وی اضافه کرد: بر همین اساس، اکیپهای ثابت در شهرستان تبریز در محل کشتارگا‌ه‌ تبریز و شبکه دامپزشکی شهرستان تبریز، مؤسسه خیریه حمایت از مستمندان و در شهرستان‌ها در محل کشتارگاه‌های دام و شبکه‌های دامپزشکی شهرستان آماده نظارت بر کشتار دام‌های قربانی هستند.

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی همچنین اظهار داشت: هدف از این طرح ارائه خدمات بهداشتی و شرعی برای عزاداران حسینی در سطح استان است، لذا از مردم خواست جهت بهره‌گیری از خدمات اکیپهای سیار در تبریز با شماره تلفنهای 4439272 و 4442533 و در شهرستانها با شبکه دامپزشکی تماس بگیرند.

کد مطلب 1210552

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