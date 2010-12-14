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۲۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۰۷

جایزه بهترین مستند جشنواره سکینا آپ به "یک روز پر درد" رسید

فیلم کوتاه "یک روز پر درد" به کارگردانی ستار چمنی‌گل جایزه بهترین فیلم مستند هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم و تئاتر دانشجویی "سکینا آپ" کوزوو را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه "یک روز پر درد" در بخش مسابقه هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم و تئاتر دانشجویی "سکینا آپ" کوزوو به نمایش درآمد و توانست جایزه بهترین فیلم مستند این جشنواره را از آن خود کند.

هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم و تئاتر دانشجویی "سکینا آپ" با نمایش 116 فیلم مستند، داستانی و انیمیشن در روزهای 12 تا 19 آذرماه (3 تا 10 دسامبر) در سالن بین‌المللی تئاتر کوزوو در شهر پریشتینا در کشور جمهوری کوزوو برگزار شد.

مستند "یک روز پر درد" در مورد پیرمردی است که در یکی از روستاهای کردستان ایران با استفاده از جراحی سنتی به درمان مردم می‌پردازد و شکستگی‌های بدن آنها را درمان می‌کند.

این مستند در جشنواره‌های مختلفی از جمله جشنواره فیلم کردی "منچستر" در انگلیس سال 2008، جشنواره فیلم "تیرانا" آلبانی سال 2008، جشنواره فیلم "برادفورد" انگلیس سال 2009، جشنواره فیلم "فیپا" فرانسه سال 2009، جشنواره فیلم "ویناس" اتریش سال 2009 و جشنواره فیلم "پایر" انگلیس سال 2009 به نمایش درآمده است.

کد مطلب 1210558

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