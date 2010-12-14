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۲۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۵۳

درگاه اینترنتی ویکی اصطلاح‌نامه علوم اسلامی راه‌اندازی شد

درگاه اینترنتی ویکی اصطلاح‌نامه علوم اسلامی راه‌اندازی شد

قم - خبرگزاری مهر: ویکی‌اصطلاح‌نامه علوم اسلامی - اصول فقه - به صورت آزمایشی از سوی مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، این سامانه دانشنامه‌ای به این جهت در محیط سایبر راه‌اندازی شد که دیدگاه ‌های علمی کارشناسان و صاحبنظران به صورت آزاد مبادله شود.

بر اساس این گزارش دریافت نظرات علمی کاربران در زمینه اصطلاح ‌نامه‌های علوم اسلامی و فرهنگهای مستند و تضارب آرای مطرح شده، علاوه بر مشارکت جمعی و ارتقای فعالیتها موجب ترویج فرهنگ دینی است.

کاربران می ‌توانند از طریق سایت رسمی مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی به آدرس اینترنتی www.islamicdoc.org در این مباحث علمی وارد شده و نظرات خود را از این درگاه عرضه کنند.
 

کد مطلب 1210559

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