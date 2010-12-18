تنها دو درصد دانش آموزان تعهد آموزشی بالا دارند

سلمان قادری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نتایح این تحقیق که با همکاری مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برای بررسی وضعیت گرایش اعتیاد به مواد مخدر در بین دانش آموزان دختر انجام شد افزود: نتایج بررسی نشان می دهد دانش آموزان به انتظارات آموزشی تعهد متوسط رو به پاییینی دارند و تنها دو درصد دارای تعهد بالای آموزشی هستند.

وی با بیان اینکه بر اساس این پژوهش دانش آموزان گرایش پایین به متوسط به اعتیاد دارند گفت: از این نظر بین دانش آموزان مناطق مختلف شهر تفاوت معنی داری وجود ندارد.

وی با بیان اینکه بین تعهد به انتظارات آموزشی و گرایش به اعتیاد رابطه معکوس وجود دارد افزود: همچنین این تحقیق نشان داد بین میزان نظارت خانوادگی، اعتقادات دینی و پایگاه اقتصادی - اجتماعی دانش آموزان و گرایش به اعتیاد رابطه معکوس وجود دارد.

این مددکار اجتماعی گفت: همچنین بین میزان اختلافات خانوادگی، وجود مجرمیت در خانواده و اطرافیان و گسستگی در خانواده و گرایش به اعتیاد رابطه مستقیم وجود دارد.

وی اظهار داشت: نتایج بررسیها نشان می دهد عوامل خانوادگی 32 درصد از گرایش دانش آموزان دختر به اعتیاد را تعیین می کنند.

قادری افزود: پیوند خانوادگی بین دانش آموزان در سطح بالایی ارزیابی می شود ولی اختلافات خانوادگی آنها در سطح متوسطی است.

وی درونی کردن ارزشها و هنجارهای آموزشی در دانش آموزان و علاقمند کردن آنها به علم و مدرسه، آگاهی دادن به خانواده ها در مورد اهمیت اعتقاد به ارزشها و باورهای دینی در فرزندان و تشکیل گروه همیار خانواده که در آنها آموزش لازم در موضوعات مختلف ضروری برای خانواده های دانش آموزان ارائه می شود از راههای اولیه پیشگیری از اعتیاد در دانش آموزان عنوان کرد.

این مددکار اجتماعی افزود: افزایش نشاط در مدارس از طریق افزایش برنامه های تفریحی و ورزشی، تشکیل هیئتهای مذهبی دانش آموزی در مدارس و برپایی اردوهای دانش آموزی، تشکیل گروه همیار دانش آموزی، برگزاری کارگاههای آموزشی، انجام کار گروهی در مدارس و افزایش برنامه های آموزشی - شناختی با مضمون شناسایی انواع مواد مخدر، پیامدها و عوارض جسمی، روحی و اجتماعی استعمال این مواد و راههای پیشگیری متناسب با وضعیت سنی دانش آموزان از دیگر برنامه هایی است که می تواند نقش موثری در کاهش و محو این معضل داشته باشد.

وی همچنین پیشنهاد ایجاد اتاق فکر دانش آموزی، تشویق خانواده ها به استفاده از مشاوره خانوادگی به ویژه در مواقع بحران مشکلات خانوادگی، تقویت مهارتهای تاب آوری در بین خانواده های در معرض خطر، اجراء تست اعتیاد در مدارس، تأسیس واحد مددکاری اجتماعی در همه مدارس، تأسیس واحد مشاوره در خانه و تشکیل کمیته ملی پیشگیری از اعتیاد در مدارس را برای کنترل اعتیاد در بین دانش آموزان مطرح کرد.