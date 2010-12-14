رئیس جمهور سه شنبه آینده به البرز سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، با استان شدن البرز به مرکزیت کرج ماههاست شهروندان این استان در انتظار سفر هیئت دولت به البرز به سر می برند و مسئولان کرجی نیز از سفر قریب الوقوع دولت به البرز خبر داده بودند.

انتظارها به پایان رسید و البرز که این روزها قدم در راه پیشرفت و توسعه گذاشته است و قرار است پس از سالها از محرومیت همجواری با پایتخت خارج شود، هفته دیگر میزبان رئیس جمهوری است.

سفرهای استانی هیئت دولت همواره منشا خیر و برکت برای استانهای کشور و نیز پیشرفت و ابادانی برای شهرستانها و روستاها بوده است و از این رو استان البرز نیز با سفر دولت به این استان آماده جهش بزرگی خواهد شد.

رئیس جمهوری پیش از این دوبار نیز به کرج سفر کرده بود اما در سفر آینده هئیت دولت نیز وی را همراهی خواهد کرد و با تشکیل کارگروههای استانی، البرز منتظر مصوبات سرنوشت ساز در حوزه های گوناگون است.

جهت استقبال از رئیس جمهوری و هیئت دولت امروز جلسه شورای اداری استان البرز نیز با این موضوع در استانداری برگزار خواهد شد و جزئیات این سفر پس از جلسه فوق اعلام می شود.