حجت الاسلام سیدهاشم حسینی بوشهری در گفتگو با خبرنگار مهر، "صداقت" را بزرگترین درس حادثه عاشورا برای جهان امروز عنوان کرد و گفت: متأسفانه آنچه در بخشی از این دنیای پهناور به فراموشی سپرده شده صداقت، صفا و پاکی است. جوامع بشری دچار یک نوع رفتار زشت و نامناسب شدند و دروغ بعنوان سرفصل اصلی در زندگی جوامع امروز به خصوص غرب نقش آفرینی می کند و حادثه عاشورا آنچه به نمایش گذاشت صداقت و آزادگی بود.

نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: اگر دنیای امروز بخواهد از حادثه عاشورا الهام بگیرد فکر نمی کنم دیگر حقوق کشوری، جامعه و یا ملتی از بین برود چون حسین بن علی(ع) احیاگر حقوق همه جوامع بود و "ظلم ستیزی" ارمغان مهم حادثه عاشورا است.

وی تأکید کرد: آنچه بیش از هر چیز دنیای امروز از آن رنج می برد ظلم دنیای استکبار به دیگر ملتهاست. اگر بتوانیم این مسئله را از زندگی امروز جامعه به اصطلاح متمدن برداریم و "ظلم ستیزی" را جایگزین آن کنیم دیگر هیچ ملتی احساس تنهایی نمی کند و همگان به حقوق خود خواهند رسید و سرمایه ها و منابع ملی کشورها به یغما نمی رود چراکه دیگر هر کس به حق خود قانع است و از زورگویی به دیگران پرهیز می کند.

حسینی بوشهری با بیان اینکه درسهای عاشورا در طول سالها توسط پویندگان و پژوهشگران مذهبی و آشنا به مکتب عاشورا در قالبها و تعبیرات مختلف به روشنی بیان شده است، افزود: جامعه ما در این مورد دو مشکل دارد. یکی اینکه خیلی افراد سراغ این درسها نرفته اند و بیشتر به مباحث حاشیه ای عاشورا پرداخته اند و مسائلی که ما می توانیم در زندگی فردی و اجتماعی خود از عاشورا پیاده کنیم را به فراموشی سپرده اند.

وی افزود: نکته دوم این است که درسهای عاشورا برای افراد پنهان نیست. یکی از درسهای مهم عاشورا "دفاع از حق" است؛ آنجایی که حقیقت است نه منفعت و آنجایی که حقیقت است نه تنها مصلحت. متأسفانه افراد احساس می کنند اگر از حق دفاع کنند خیلی از منافع زودگذر دنیایی را از دست خواهند داد لذا با نام حسین بن علی(ع) زندگی می کنند بدون اینکه به روی خود بیاورند که ایشان مطالبات دیگری هم دارند بنابراین تا جایی با حسین بن علی(ع) همراهی می کنند که به منافع شخصی شان آسیبی نرسد.