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۲۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۲۷

فرهنگ عاشورا در کلام پیرجماران

فرهنگ عاشورا در کلام پیرجماران

برنامه "آیه‌های انقلاب" این هفته به پخش کلام امام خمینی(ره) در خصوص پیام عاشورا اختصاص دارد .

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه آیه های انقلاب که بیانگر نکات اخلاقی سخنان بنیانگذار انقلاب است این هفته به بحث فرهنگ عاشورا و زنده نگاه داشتن نهضت حسینی اختصاص دارد.

در این برنامه سخن امام خمینی (ره) " این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است" و همچنین هدف و علل قیام و پیام های عاشورا پخش و بررسی می شوند .

این میان برنامه 5 دقیقه ای کاری از گروه نمایش است که هر روز ساعت 21:55 از شبکه رادیویی قرآن پخش می شود .

کد مطلب 1210568

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