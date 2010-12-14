فرهنگ عاشورا در کلام پیرجماران

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه آیه های انقلاب که بیانگر نکات اخلاقی سخنان بنیانگذار انقلاب است این هفته به بحث فرهنگ عاشورا و زنده نگاه داشتن نهضت حسینی اختصاص دارد.
در این برنامه سخن امام خمینی (ره) " این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است" و همچنین هدف و علل قیام و پیام های عاشورا پخش و بررسی می شوند .
این میان برنامه 5 دقیقه ای کاری از گروه نمایش است که هر روز ساعت 21:55 از شبکه رادیویی قرآن پخش می شود .
برنامه "آیههای انقلاب" این هفته به پخش کلام امام خمینی(ره) در خصوص پیام عاشورا اختصاص دارد .
به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه آیه های انقلاب که بیانگر نکات اخلاقی سخنان بنیانگذار انقلاب است این هفته به بحث فرهنگ عاشورا و زنده نگاه داشتن نهضت حسینی اختصاص دارد.
کد مطلب 1210568
نظر شما