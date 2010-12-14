شورای امر به معروف و نهی از منکر باید در ادارات فعال شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، کمالی شب دوشنبه در جلسه شورای اداری کرمان بر رعایت مدیریت اداری و مالی در دستگاههای اجرایی تاکید کرد و گفت: مدیران دستگاههای اجرایی باید تمام توان خود را در راستای مدیریت صحیح اداری و مالی در دستگاهها انجام دهند و در این زمینه غفلت نشود.

وی ادامه داد: نباید تصور کرد امر به معروف و نهی منکر تنها شامل مسائلی همچون حجاب است بلکه در خصوص رعایت درست قانون نیز این امر مصداق دارد.

این مسئول با تاکید بر اینکه نا آگاهی مهمترین عامل در بروز مشکلات اداری است گفت: مدیران باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که تمام کارمندان از قوانین اطلاع داشته باشند.

وی با تاکید بر لزوم شناسایی مواردی که موجب بروز مشکلات در سیستم اداری می شوند بر رفع آنها و نظارت مدیران تاکید کرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان خاطرنشان کرد: شوراهای امر به معروف و نهی از منکر مهمترین عامل در افزایش کنترل و نظارتها هستند و باید فعالیت خود را افزایش دهند اما متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.

وی همچنین بر ارتباط بیشتر مدیران با رسانه ها تاکید کرد و گفت: دستگاههای اجرایی باید با جدیت اقدامات خود را به مردم اطلاع رسانی کنند و در این زمینه نباید کوتاهی صورت گیرد.