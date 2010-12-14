660 میلیون ریال خسارت حوادث به نیازمندان گیلان پرداخت شد

حسین علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در هشت ماهه سال جاری 472 میلیون ریال خسارت حوادث به 114 خانوار خسارت دیده از حوادث طبیعی پرداخت شده است، افزود: تا پایان آذرماه جاری 39 خانوار دیگر خسارت حوادث دریافت می کنند.

وی با اشاره به اینکه عمده این حوادث حریق و آتش سوزی، سیل و آبگرفتگی منازل بوده است، اظهارداشت: به این خانوادهها 190 میلیون ریال پرداخت می شود.

مدیرکل کمیته امداد گیلان همچنین از آشنایی مجریان طرحهای دامپروری و کشاورزی کمیته امداد شهرستان رضوانشهر با روشهای بهزراعی برنج و بهداشت دام خبر داد و گفت: در این کارگاه آموزشی 85 مجری طرح دامپروری و کشاورزی کمیته امداد با نکات آموزشی درزمینه بهداشت دام، بیماریهای مشترک بین انسان و دام آشنا و نحوه پیشگیری از آن را فرا گرفتند.

وی عنوان کرد: آموزش راهکارهای نوین خزانه گیری، کاشت، داشت و برداشت برنج از دیگر موضوعاتی بود که شالیکاران در این کارگاه آموزشی با آن آشنا شدند.

علیمحمدی در ادامه هدف از برگزاری این کارگاههای آموزشی را ارتقاء دانش فنی و تخصصی مجریان طرحهای اشتغال برای توانمند سازی مددجویان و ایجاد اشتغال پایدار ذکر کرد.