  1. استانها
  2. گیلان
۲۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۲۰

660 میلیون ریال خسارت حوادث به نیازمندان گیلان پرداخت شد

660 میلیون ریال خسارت حوادث به نیازمندان گیلان پرداخت شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد گیلان گفت: از ابتدای امسال تاکنون 660 میلیون ریال خسارت حوادث به افراد نیازمند استان پرداخت شده است.

حسین علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در هشت ماهه سال جاری 472 میلیون ریال خسارت حوادث به 114 خانوار خسارت دیده از حوادث طبیعی پرداخت شده است، افزود: تا پایان آذرماه جاری 39 خانوار دیگر خسارت حوادث دریافت می کنند.

وی با اشاره به اینکه عمده این حوادث حریق و آتش سوزی، سیل و آبگرفتگی منازل بوده است، اظهارداشت: به این خانوادهها 190 میلیون ریال پرداخت می شود.

مدیرکل کمیته امداد گیلان همچنین از آشنایی مجریان طرحهای دامپروری و کشاورزی کمیته امداد شهرستان رضوانشهر با روشهای بهزراعی برنج و بهداشت دام خبر داد و گفت: در این کارگاه آموزشی 85 مجری طرح دامپروری و کشاورزی کمیته امداد با نکات آموزشی درزمینه بهداشت دام، بیماریهای مشترک بین انسان و دام آشنا و نحوه پیشگیری از آن را فرا گرفتند.

وی عنوان کرد: آموزش راهکارهای نوین خزانه گیری، کاشت، داشت و برداشت برنج از دیگر موضوعاتی بود که شالیکاران در این کارگاه آموزشی با آن آشنا شدند.

علیمحمدی در ادامه هدف از برگزاری این کارگاههای آموزشی را ارتقاء دانش فنی و تخصصی مجریان طرحهای اشتغال برای توانمند سازی مددجویان و ایجاد اشتغال پایدار ذکر کرد.

کد مطلب 1210573

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها