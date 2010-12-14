برگزاری دوازدهمین نمایشگاه دستاوردهای صنعت هسته ای در دانشگاههای گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید خادم قائمی با اعلام این خبر افزود: این نمایشگاه از روز شنبه 27 آذر تا چهارشنبه یکم دی ماه 89 از ساعت 8 تا 16 در دانشگاه گلستان واقع در شهر گرگان برگزار می شود.

وی افزود: امروزه انرژی هسته ای علیرغم کارشکنی ها و کوتاهی های غرب در تسهیل دستیابی به کاربردهای انرژی صلح آمیز هسته ای که طبق اساسنامه آژانس بین المللی اتمی یک وظیفه برای آنها محسوب می شود به خوبی جایگاه واقعی خود را به دست می آورد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: اکنون کمتر ابعادی از زندگی بشر وجود دارد که از انرژی هسته ای به شیوه ای متاثر نشده باشد. برق و نیرو، پزشکی، کشاورزی و صنایع مختلف نفت، انرژی ، فولاد، شیشه، سیلوها، اکتشاف عناصر نایاب، باستانشناسی، رادیوبیولوژی، کنترل انبارهای مختلف، سنجش خوردگی و ساییدگی قطعات و ... از جمله کاربردهایی است که در جامعه امروز ما ملموس است.

قائمی در بخش دیگری از سخنانش گفت: دستاوردهای صنعت هسته ای کشور در کاربردهای صلح آمیز این انرژی پاک و ارزان که با سال ها تلاش دانشمندان و محققین هسته ای کشور و به قیمت از دست دادن شهیدانی همچون دکتر شهریاری به دست آمده است بسیار فراتر از آنچه که در دانشگاههای کشور به نمایش در می آید، است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران به واسطه سلامت فعالیت های صلح آمیز خود از ارائه دستاوردهایش ابایی ندارد و با اتکال به خداوند متعال و بدنه فنی و علمی قدرتمند خود در حوزه هسته ای راهی که کشورهای صاحب این فناوری طی دهها سال پیموده اند را توانسته است در چند سال اخیر طی کند. دستیابی به چرخه کامل سوخت هسته ای، ساخت تجهیزات هسته ای با فناوری بالا همچون سانتریفیوژ، تولید سوخت هسته ای با غنای 5 و 20 درصد و ... نشانگر این امر مهم هستند.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی همچنین گفت: در همین جا از اساتید، محققین و دانشجویان دانشگاههای برتر کشور که یک به یک در آنها این نمایشگاه برگزار خواهد شد، دعوت می کنم از بخش های مختلف آن که در خصوص چرخه سوخت هسته ای، ارائه دستگاه سانتریفیوژ، نیروگاه اتمی بوشهر، کشاورزی هسته ای ، پزشکی هسته ای، راکتور 40 مگاواتی تحقیقاتی اراک و ... می باشد بازدید نمایند و با گوشه ای از تلاش های فرزندان تلاشگر این مرز و بوم آشنا شوند.

ناگفته نماند تاکنون یازده نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت هسته ای کشور در دانشگاههای تهران، امیر کبیر، شهید بهشتی، صنعتی شریف، علم و صنعت، شیراز، صنعتی اصفهان، اصفهان، کاشان، سبزوار و دانشگاه آزاد مشهد مقدس برگزار شده است که نتایج بسیار خوبی در بر داشته است.