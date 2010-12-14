"باباطاهر" در سلیمانیه تمجید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر رسانه ای اتحادیه میهنی اقلیم کردستان عراق در تهران، امروز سه شنبه در شهر سلیمانیه پایتخت فرهنگی اقلیم کردستان همایش فرهنگی و علمی باباطاهر همدانی با شعار "باباطاهر نماد تاریخ ادبی ماست" و با حضور جمعی از مسئولین اقلیم کردستان و استادان دانشگاههای اقلیم کردستان و ایران و همچنین مهمانان خارجی شروع به کار کرد.



در ابتدا نمایشگاه نقاشی با موضوع زندگی و آثار باباطاهر افتتاح گردید. در این همایش مواردی مانند ابعاد شخصیت باباطاهر همدانی، زندگی وی، وضعیت و شرایط مردمان زاگرس نشین در طول حیات باباطاهر، جایگاه باباطاهر همدانی در میان ادبیات و فرهنگ مردمان لر منطقه و تاثیرات شعر بابا طاهر در سطوح داخلی و خارجی از جمله موضوعاتی است که مهمانان برنامه مطالبشان را به آن اختصاص خواهند داد.

این همایش توسط مرکز فرهنگی لر و با همکاری وزارت فرهنگ و هنر اقیلم کردستان طی روزهای 23 و 24 اذر ماه برگزار می شود و در این دو روز بیش از 20 مقاله ارائه و فردا بعد ازظهر مراسم اختتامیه برگزار و مقالات برگزیده تقدیر می شوند.